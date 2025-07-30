Sağlık-Sen Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme taleplerini açıkladı. Birinci dereceye düşen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi gerektiğini belirten Doğan, "Hekimlerin 4200 olan ek göstergeleri 7200'e yükseltilmelidir" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, düzenlenen basın toplantısında 8. Dönem Toplu Sözleşme'ye ilişkin taleplerini açıkladı. Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Sağlık-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. Sağlık ve sosyal hizmet kolunda ilk müzakereyi cuma günü gerçekleştireceklerini belirten Doğan, 850 binden fazla sağlık ve sosyal hizmet profesyoneli için toplu sözleşme masasında olacaklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere dikkati çeken Doğan, en fazla vergiyi hekimler, hemşireler, bordrolu çalışanların verdiğini vurgulayarak, "Hekimin, hemşirenin nöbet ücreti güncelliğini yitirmiştir. Giyim yardımının piyasa gerçekliği ile bağı kopmuştur. Hemşireye ödenen giyim yardımı ile değil forma almak, çorap dahi alınamamaktadır. Emekliliğe yansımayan ek ödemeler erimiştir" ifadelerini kullandı.

"Reel gelir kaybı durdurulmalı, alım gücü korunmalı"

Sağlık çalışanlarının geleceğe umutla bakabilmesi için enflasyona göre değil, refah payı ve alım gücünü esas alan kalıcı bir ücret politikasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Doğan, "Emeğe hakkını teslim eden, alın terini koruyan ve refahı tabana yayan adil bir ekonomik sistem gereklidir. Ekonomik istikrar, sadece piyasaların değil, hekimin, hemşirenin, ebenin huzuruyla mümkündür. Reel gelir kaybı durdurulmalı, alım gücü korunmalı, hekimin, hemşirenin, ebenin maaşı adil seviyeye çıkarılmalıdır. Bunun sağlanması için de geçen hafta Memur-Sen olarak açıkladık. Bir kez daha buradan tekrar etmek istiyorum; 2026 yılı için yılın ilk yarısında taban aylığa 10 bin lira seyyanen zam, bunun yanı sıra yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 oransal zam yapılmalıdır. Yılın ikinci yarısında ise yüzde 20 oransal zam uygulanmalıdır. 2027 yılı için yılın ilk yarısında taban aylığa 7 bin 500 lira zam yapılmalı, ayrıca yüzde 20 oransal artış sağlanmalıdır. İkinci yarıda ise yüzde 15 oranında zam yapılmalıdır" diye konuştu.

"Yoğun bakımı gören, o koridordan bir kez geçmiş birinin vicdanı bu rakamları kabul etmez"

Yoğun bakımda çalışan sağlık çalışanlarına dikkat çeken Doğan, "Yoğun bakımda yatan hastanın bilinci yoktur. Yoğun bakımda yatan hasta konuşamıyordur, beslenemiyordur, yürüyemiyordur, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyordur. Haliyle her türlü bakıma ihtiyacı vardır. Tedavisini hekim yapar, tıbbi bakımını, beslenmesini, kişisel bakımını hemşire yapar, her anını hemşire takip eder ve yine yanında hekim vardır, hemşire vardır. Peki bu şartlarda çalışan bir hemşirenin alacağı nöbet ücreti nedir? Tüm bu işlemleri yapan hemşirenin temmuz ayı itibarıyla zamlı hali ile alacağı ücret 116 lira. Peki hekim ne kadar alacak? O da 168 bin lira. Bu tablo hakkaniyetten uzaktır. Yoğun bakımı gören, o koridordan bir kez geçmiş birinin vicdanı bu rakamları kabul etmez" dedi.

"Hekimin, hemşirenin, paramediğin, hizmetlinin sabit ek ödemeleri yüzde 50 oranında artırılmalıdır"

Kamu İşveren Heyeti'ne sunulan toplu sözleşme teklifinde yaklaşık 10 aydır yapılan anket çalışmaları, saha çalışmaları, çalıştaylar, meslek örgütleri ile görüşmeler doğrultusunda 77 talebin olduğunu belirten Doğan, şunları söyledi:

"Taleplerimizi hiçbir branşı dışarıda bırakmadan hazırladık. Şimdi masada mücadelemizi sürdüreceğiz. Hekimimizin, hemşiremizin, sağlık memurumuzun, paramediğimizin, sosyal hizmet uzmanımızın sahada nasıl çalıştığını kamu işveren heyetine de anlatacağız. Sağlık ve sosyal hizmet kolunda yer alan taleplerimizi sizlere aktarmak istiyorum. Hekimin, hemşirenin, ebenin nöbet ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamları iki kat artırımlı uygulanmalı, resmi ve dini bayramların yanında ulusal tatil günlerinde tutulan nöbet ücretleri de yüzde 50 artırımlı ödenmelidir. Hekimin, hemşirenin, paramediğin, hizmetlinin sabit ek ödemeleri yüzde 50 oranında artırılmalıdır. Akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında çalışan hekime, hemşireye, ebeye, paramediğe gece çalışma tazminatı ödenmelidir. Hekimin, hemşirenin, sağlık profesyonellerinin ek ödeme tavan oranları artırılmalıdır. Aynı şekilde hekimin, hemşirenin, diş hekiminin, eczacının, fizyoterapistin, sağlık profesyonellerinin teşvik ek ödemeleri artırılmalıdır. Sağlık lisansiyerlerinin beklentisi karşılanarak, tüm sağlık meslek mensuplarının taban ödeme katsayıları yüzde 100 oranında artırılmalıdır. 112'de çalışan hekimin, paramediğin, ATT'nin taban ödemesine ilave artış yapılmalıdır. Yıllık izinlerde ek ödeme kesintisi yapılmamalıdır. Ücreti kesilen bir yıllık izin, izne çıkan personeli cezalandırmaktır, bu uygulamaya son verilmelidir. İdari izin veriliyor. Resmi açıklama yapılıyor: 'Kamu çalışanları izinli sayılacaktır.' Ama o açıklamada görünmeyen bir gerçek var. Sağlık çalışanı izinli değil, görevde 112'de, acilde, serviste, yoğun bakımda, sosyal hizmet kurumlarında."

"Birinci dereceye düşen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmeli"

Sağlık çalışanlarına idari izin günlerinde çalışılan sürelerin karşılığının verilmesi gerektiğini aktaran Doğan, "Sosyal hizmetlerde ek ödemenin kapsamı genişletilmeli ve oranı artırılmalı. Sosyal hizmetlerde nöbet ücretleri ve ek ders ücretleri artırılmalıdır. Aile hekimi ile aile hemşire ve ebesinin destek, teşvik ve tavan ödemeleri artırılmalıdır. Aile hekimi ile aile hemşire ve ebelerinin tarama ve takip katsayısı yükseltilmelidir. Hekimin, hemşirenin, ebenin, sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin Özel hizmet tazminatı artırılmalıdır. Birinci dereceye düşen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmeli. Hekimlerin 4200 olan ek göstergeleri 7200'e yükseltilmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin mevcut giyim yardımlarına ilave olarak; 'özel görev kıyafeti' adı altında giyecek yardımı yılda iki kez ayni olarak verilmelidir. Alınan bütün ücretler emekliliğe yansımalıdır. Uzman hemşire, uzman ebe ünvanlarına yönelik kadrolar tahsis edilmeli, tazminat ek ödemeleri artırılmalıdır. Üniversite hastanesi çalışanlarına tayin hakkı verilmelidir. Yardımcı hizmetler sınıfındaki personel ünvanlarına göre teknik hizmetler sınıfına veya genel idari hizmetler sınıfına geçirilmelidir" şeklinde konuştu. - ANKARA