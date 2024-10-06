Sağlıkçıların Erzurum'da 47 haftalık sessiz yürüyüşü - Son Dakika
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Sağlıkçıların Erzurum'da 47 haftalık sessiz yürüyüşü

Sağlıkçıların Erzurum\'da 47 haftalık sessiz yürüyüşü

Erzurum'da 47. haftasında sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini devam ettirdi.

06.10.2024 10:47
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Erzurum'da 47. haftasında sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini devam ettirdi.

Her hafta olduğu gibi Lala Mustafa Paşa Camisi'nin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, taşıdıkları pankart ve yazılarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Yakutiye Medresesi önünde yürüyüşçüler adına konuşan Dr. Yusuf Çiftçi, Gazze'deki savaşın 52 haftadır devam ettiğini ve kendilerinin de sessiz yürüyüşü 47 haftadır sürdürdüklerini belirtti. İsrail'in askeri başarısızlığının cezasını, sivillere ve masum çocuklara kestiğini anlatan Dr. Yusuf Çiftçi, savaşta kazananın Gazze, kaybedenin ise İsrail olduğunu belirterek, "Gazze, bu savaşı kazanalı çok oldu, hem Allah'ın hem insanların rızasını kazandı. Baptist Hastanesi'nde bombalanarak şehit edilen, parçaları dahi bulunamayan o 500 şehit kazandı. 'Bu kadar ileri gidilmemişti. Çocuklar ölüyor yetişemiyoruz. Çocukları nereye koyacağımızı bilmiyoruz' diyen doktor kazandı. Bombalı bir saldırıda olur da parçalanırsa uzuvlarına isimleri yazılan o çocuklar kazandı. Anestezi olmadan Kur'an-ı Kerim okuyarak ameliyat olan o çocuklar kazandı. Şifa Hastanesi'nde şehit olanlar kazandı. Sabah namazını kılıp, zikirlerini çekmiş şehadeti bekleyen o mücahit kazandı. Üzerine köpek de salsalar, sakat da kalsa evini terk etmeyen o ihtiyar kadın tüm İsrail'e karşı kazandı."

Bu arada Yakutiye Kent Meydanı'nda "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi. Çocuklar etkinlikte, metrelerce uzanan kağıtlara guaj, pastel ve sulu boyalarla Türk ve Filistin bayrakları ile birlikte duygularını çizdiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, erzurum, İsrail, Yerel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlıkçıların Erzurum'da 47 haftalık sessiz yürüyüşü - Son Dakika

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