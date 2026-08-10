Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Yaşı Ölçüldü - Son Dakika
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Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Yaşı Ölçüldü

Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Yaşı Ölçüldü
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Akçakoca'daki etkinlikte vatandaşların hareket yaşı ölçüldü, sağlıklı yaşam hakkında bilgi verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliğinde vatandaşların hareket yaşı ölçülerek sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinlikleri kapsamında Akçakoca 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde stant kuruldu. Etkinlikte vatandaşların hareket yaşı ölçülürken, elde edilen veriler uzman ekipler tarafından değerlendirilerek katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yapılan ölçüm ve değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, sağlıklı yaşam konusunda daha kapsamlı destek alabilmeleri amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezi'ne davet edildi.

Kaynak: İHA

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