Sahil Güvenlik'in 44. yılında Vali'ye ziyaret - Son Dakika
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Sahil Güvenlik'in 44. yılında Vali'ye ziyaret

Sahil Güvenlik\'in 44. yılında Vali\'ye ziyaret
18.06.2026 11:57
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Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutan Vekili Binbaşı Raşit Gödelek ve beraberindeki personel, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. Vali, kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Sahil Güvenlik'in Mavi Vatan'daki önemine vurgu yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 44. yılı dolayısıyla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutan Vekili Binbaşı Raşit Gödelek, beraberindeki Sahil Güvenlik personeli ile birlikte Vali Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Mavi vatanın her bir damlasında huzurun, güvenliğin ve adaletin teminatı olan Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Akbıyık, "Mavi Vatanımız denizlerimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, yüksek disiplini, donanımı ve milletine olan bağlılığıyla gurur kaynağımızdır" dedi.

Vatan savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad eden Vali Dr. İdris Akbıyık, denizlerde esen her rüzgarda imzası olan tüm personele görevlerinde başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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