Şahin: 15 Temmuz kutlu bir dirilişin adıdır - Son Dakika
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Şahin: 15 Temmuz kutlu bir dirilişin adıdır

Şahin: 15 Temmuz kutlu bir dirilişin adıdır
14.07.2026 10:03  Güncelleme: 10:04
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde milletin iradesine sahip çıktığını, birlik ve beraberliğin örnek olduğunu belirtti. Şehitleri rahmetle anıp, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmaların süreceğini ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un milletin iradesine, bağımsızlığına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığı, birlik ve beraberliğin tüm dünyaya örnek olduğu kutlu bir dirilişin adı olduğunu belirtti.

Başkan Fatma Şahin, 15 Temmuz gecesinde aziz milletin vatan sevgisini, demokrasiye olan bağlılığını ve milli iradeye olan inancını tüm dünyaya gösterdiğini ifade ederek, "O gece, aziz milletimiz vatan sevgisini, demokrasiye olan bağlılığını ve milli iradeye olan inancını tarihe altın harflerle yazdırmış; hiçbir vesayetin millet iradesinin üzerinde olamayacağını tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Gaziantep'in tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz'da da milli iradenin yanında yer aldığını vurgulayan Şahin, "Gaziantep ise 'Gazi' unvanını aldığı Milli Mücadele ruhunu 15 Temmuz gecesinde de aynı kararlılıkla yaşatmış, vatanına ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Bu kadim şehrin mayasında bulunan dayanışma, cesaret ve fedakarlık ruhu, bugün de ortak geleceğimizin en büyük gücüdür." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun; güçlü demokrasi, kalkınma ve milli irade anlayışıyla geleceğe yön verdiğini belirten Başkan Şahin, bu hedeflere ulaşmanın yolunun birlik ve beraberlik ruhunu daima canlı tutmaktan geçtiğini ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yalnızca fiziki yatırımlar yapan bir kurum olmadığını belirten Başkan Şahin, belediyeciliğin aynı zamanda ortak değerleri koruyup geleceğe taşıyan önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Şahin, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak; sadece yollar, parklar ve binalar inşa etmiyor, aynı zamanda birlik ve beraberliği güçlendiren, milli ve manevi değerlerimizi yaşatan, gençlerimize güçlü bir gelecek hazırlayan hizmetler üretiyoruz. Çünkü biliyoruz ki şehirler; ortak değerlerine sahip çıktıkça güçlenir, güçlü şehirler ise güçlü Türkiye'nin en sağlam temelini oluşturur. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Gaziantep'imizi daha yaşanabilir, daha üretken ve daha güçlü bir şehir haline getirmek için durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Hayata geçirilen her yatırımın ülkenin kalkınmasına katkı sunma anlayışıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Şahin, "Her yatırımımızı, her eserimizi ve her hizmetimizi; milletimizin emanetine sahip çıkma sorumluluğuyla, ülkemizin kalkınmasına katkı sunma anlayışıyla hayata geçiriyoruz. Demokrasiye sahip çıkmanın yalnızca zor zamanlarda değil; çalışarak, üreterek, dayanışmayı büyüterek ve geleceğe yatırım yaparak da mümkün olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Mesajının sonunda 15 Temmuz'un milletin ortak hafızasında daima yaşayacağını belirten Başkan Fatma Şahin, "15 Temmuz'un bizlere bıraktığı en büyük miras; milli iradeye bağlılık, birlik ruhu ve ortak hedefler etrafında kenetlenmiş güçlü bir millettir. Bu bilinçle Gaziantep'imiz ve ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Şahin, "Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Allah milletimizin birliğini, beraberliğini ve devletimizin bekasını daim eylesin" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahin: 15 Temmuz kutlu bir dirilişin adıdır - Son Dakika

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