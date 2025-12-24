Şahin: "Bu şehir, bağımsızlığını bir emanet gibi taşıyan kahramanların şehridir"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu'nun yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu şehir, imanla, inançla ve dayanışmayla yazdığı destanı her nesilde yeniden hatırlatan, bağımsızlığını bir emanet gibi taşıyan kahramanların şehridir" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin mesajında, Gaziantep'in Kurtuluş Günü'nün yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda karakteri, duruşu ve birlik ruhunu anlatan güçlü bir hatırlayış olduğunu vurgulayarak, "25 Aralık yokluğa rağmen yılmayanların, umudu diri tutanların, inançla koskoca bir iradeyi ayağa kaldıranların günüdür. Bu topraklarda verilen mücadele, sadece bir şehrin savunması değil; vatan sevgisinin, hür yaşama kararlılığının ve milli iradenin en güçlü ifadesidir. Resmi kayıtlara göre 6 bin 317 şehit verilen bu büyük direnişte, imkansızlıklar karşısında bile vazgeçmeyen bir şehir iradesi ortaya konulmuştur. Açlıkla sınanan günlerde zerdali çekirdeğiyle ekmeğe varan yokluk hatırası, bugün Panorama 25 Aralık Müzesi'nde aynı ruhun canlı tutulduğu bir hafızaya dönüşmüştür" dedi

Gaziantep'in her mahallesinde, her sokağında bu ruhun izlerinin yaşadığını belirten Başkan Şahin, "Bizlere düşen görev; ecdadımızın emanet ettiği bu onurlu mirası geleceğe taşımaktır. Şehrimizin kalkınması, güçlenmesi ve her alanda daha ileriye gitmesi için ortaya koyduğumuz gayretin temelinde de 25 Aralık'ta tecelli eden aynı inanç, aynı birlik, aynı sorumluluk bilinci vardır. Bugün şehrimizin her köşesinde sürdürdüğümüz hizmet anlayışı; insanı merkeze alan, ortak akılla büyüyen ve dayanışmayı çoğaltan Gaziantep ruhunun bugüne yansımasıdır" dedi.

Başkan Şahin, "Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Gaziantep'imizin 25 Aralık Kurtuluş Günü'nü gururla kutluyor, tüm hemşerilerime sağlık, huzur ve bereket diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP