Şahin: "Bu şehrin üretim gücünü büyüten en büyük güç işçi kardeşlerimizdir"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, "Üreterek şehrimize ve ülkemize değer katan, alın teriyle hayatı güzelleştiren işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Emeğin ve alın terinin kalkınmanın en güçlü temeli olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, "Bizler emeği yücelten, alın terini kutsal gören bir medeniyetin temsilcileriyiz. Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçi kardeşlerimizin katkısı çok büyüktür. Bu nedenle çalışanlarımızın daha iyi yaşam şartlarına kavuşması, emeklerinin karşılığını alması ve hayatlarının kolaylaşması için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in üretim ve ihracattaki başarısının arkasında işçilerin bulunduğunu belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım ve sanayi şehri Gaziantep'te çalışan her bir kardeşimizi bu büyük ailenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu şehir üretirken, büyürken ve Türkiye ekonomisine güç katarken en büyük pay işçi kardeşlerimize aittir. Hem ülkemize hem şehrimize katma değer sağlıyor, üretiyor ve ihracata vesile oluyorsunuz. 15 yıl Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan bir kardeşiniz olarak işçilerimizin duygularını çok iyi biliyorum. Bu güzel şehrin üretim gücünü büyüten, Türkiye ihracatındaki payını artıran en önemli güç sizlersiniz. Öte yandan sadece sanayide değil; belediyelerimizde, kamu kurumlarımızda ve şehrimizin dört bir yanında görev yapan tüm çalışan kardeşlerimiz de Gaziantep'in gelişmesinde büyük emek ortaya koymaktadır. Şehrimizin temizliğinden ulaşımına, altyapısından sosyal hizmetlerine kadar birçok alanda alın teri döken çalışanlarımızın her birine yürekten teşekkür ediyorum.

Biz de belediye olarak çalışan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçiriyoruz. GAZİRAY ile şehir içi ulaşımı hızlandırıyor, Dülük Tüneli gibi projelerle ulaşım sürelerini kısaltıyoruz. Gazi Konut projeleriyle çalışanlarımızın uygun şartlarda konut sahibi olabilmesi için yeni imkanlar oluşturuyor, güvenli iş hayatı adına sağlık altyapısını güçlendiren yatırımlarla da şehirde yaşam kalitesini artıran yatırımlarla daha güçlü ve daha konforlu bir Gaziantep inşa ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, alın teriyle ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına katkı sunan tüm işçi kardeşlerimize teşekkür ediyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." - GAZİANTEP