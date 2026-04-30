Şahin: "Bu şehrin üretim gücünü büyüten en büyük güç işçi kardeşlerimizdir" - Son Dakika
Şahin: "Bu şehrin üretim gücünü büyüten en büyük güç işçi kardeşlerimizdir"

Şahin: "Bu şehrin üretim gücünü büyüten en büyük güç işçi kardeşlerimizdir"
30.04.2026 17:17  Güncelleme: 17:18
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, "Üreterek şehrimize ve ülkemize değer katan, alın teriyle hayatı güzelleştiren işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Emeğin ve alın terinin kalkınmanın en güçlü temeli olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, "Bizler emeği yücelten, alın terini kutsal gören bir medeniyetin temsilcileriyiz. Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçi kardeşlerimizin katkısı çok büyüktür. Bu nedenle çalışanlarımızın daha iyi yaşam şartlarına kavuşması, emeklerinin karşılığını alması ve hayatlarının kolaylaşması için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in üretim ve ihracattaki başarısının arkasında işçilerin bulunduğunu belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım ve sanayi şehri Gaziantep'te çalışan her bir kardeşimizi bu büyük ailenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu şehir üretirken, büyürken ve Türkiye ekonomisine güç katarken en büyük pay işçi kardeşlerimize aittir. Hem ülkemize hem şehrimize katma değer sağlıyor, üretiyor ve ihracata vesile oluyorsunuz. 15 yıl Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan bir kardeşiniz olarak işçilerimizin duygularını çok iyi biliyorum. Bu güzel şehrin üretim gücünü büyüten, Türkiye ihracatındaki payını artıran en önemli güç sizlersiniz. Öte yandan sadece sanayide değil; belediyelerimizde, kamu kurumlarımızda ve şehrimizin dört bir yanında görev yapan tüm çalışan kardeşlerimiz de Gaziantep'in gelişmesinde büyük emek ortaya koymaktadır. Şehrimizin temizliğinden ulaşımına, altyapısından sosyal hizmetlerine kadar birçok alanda alın teri döken çalışanlarımızın her birine yürekten teşekkür ediyorum.

Biz de belediye olarak çalışan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçiriyoruz. GAZİRAY ile şehir içi ulaşımı hızlandırıyor, Dülük Tüneli gibi projelerle ulaşım sürelerini kısaltıyoruz. Gazi Konut projeleriyle çalışanlarımızın uygun şartlarda konut sahibi olabilmesi için yeni imkanlar oluşturuyor, güvenli iş hayatı adına sağlık altyapısını güçlendiren yatırımlarla da şehirde yaşam kalitesini artıran yatırımlarla daha güçlü ve daha konforlu bir Gaziantep inşa ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, alın teriyle ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına katkı sunan tüm işçi kardeşlerimize teşekkür ediyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahin: 'Bu şehrin üretim gücünü büyüten en büyük güç işçi kardeşlerimizdir' - Son Dakika

Van’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Adana’nın Kozan ilçesini sel vurdu Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
Polatlı’da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı Polatlı'da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı

16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
16:34
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
16:06
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
15:39
Hafta sonu plan yapanlar dikkat Evden çıkmadan önce iki kez düşünün
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Evden çıkmadan önce iki kez düşünün
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
SON DAKİKA: Şahin: "Bu şehrin üretim gücünü büyüten en büyük güç işçi kardeşlerimizdir" - Son Dakika
Advertisement
