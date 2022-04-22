Şahin: "Ecdadımızla övünüyor ve gurur duyuyoruz" - Son Dakika
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Şahin: "Ecdadımızla övünüyor ve gurur duyuyoruz"

22.04.2022 16:52
Şahin: "Ecdadımızla övünüyor ve gurur duyuyoruz"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 23 Nisan Mesajında, "Şanlı tarihimizle, bizlere bu güzel ülkeyi armağan eden ecdadımızla bir kez daha övünüyor ve gurur duyuyoruz" dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 23 Nisan Mesajında, "Şanlı tarihimizle, bizlere bu güzel ülkeyi armağan eden ecdadımızla bir kez daha övünüyor ve gurur duyuyoruz" dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. 23 Nisan'ın her yıl büyük bir coşkuyla kutlandığına dikkat çeken Başkan Şahin, "Şanlı tarihimizle, bizlere bu güzel ülkeyi armağan eden ecdadımızla bir kez daha övünüyor ve gurur duyuyoruz. TBMM'nin açılışı, milletimizin sadece kurtuluş mücadelesinde değil, o mücadelenin hemen ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, çağdaş uygarlık yolculuğunun da en önemli kilometre taşlarından birisi olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu, TBMM'nin ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan gününü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, geleceğimiz çocuklarımıza armağan etmiştir. Bu duygu ve düşüncülerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna can vermiş aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor; varlıklarıyla hayatımıza neşe katan, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi. - DÜZCE

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23 Nisan, Ticaret, Düzce, TBMM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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