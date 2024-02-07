Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazilik unvanının 103. yıldönümünü kutladı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 8 Şubat Ayıntap'a "Gazilik" unvanı verilişinin 103' üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, bugünün, ecdadımızın inanç, cesaret, azim ve kahramanlığıyla tarihteki en şanlı destanlardan birini yazarak Gazilik unvanını hak ettiği gün olduğunu vurguladı.

Başkan Şahin, "Toprakları ecdadının mübarek kanlarıyla sulanmış Anadolu'nun kadim bir beldesi olan Gaziantep, yeryüzünde Gazi unvanını almış ilk ve tek şehirdir" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, "Gaziantep savunması, yokluk ve açlıkla mücadele ederken bile düşmana geçit vermeyen, teslim olmayan Antep halkının vatan, millet aşkıyla, boyunduruk altına girmeyi reddeden kararlılığıyla, silahları olmasa bile kalplerindeki iman gücü ve yumruklarıyla yazdıkları kahramanlık öyküsüdür. Gazi şehir, 6 bin 317 evladını şehit vererek hiçbir yerden yardım ve destek almadan 'Ya İstiklal ya İzmihlal' inancıyla işgale direnmiş, Ayıntap'ı düşman işgalinden kurtarmış ve 'Gazi'lik onuruna nail olmuştur.

Şehrimizi 8 Şubat 1921 tarihinde Türk milletinin bir şükran ifadesi olarak Gazi unvanıyla onurlandıran Yüce Meclis, 2008 yılında da Gaziliğimizin onur timsali İstiklal Madalyamızı, şehrimize tevcih ederek bu kahramanlığı taçlandırmıştır.

Yiğit kişilikleriyle direnişe karşı koyan Gazi şehrin evlatlarının, sonuna kadar savaşarak kan ve barut kokuları içinde bu övünülesi kahramanlık destanını yazdıklarını belirten Şahin, "Ali kızı Nazifeler, Köylü Ahmet'in kızı Ferideler, Halil kızı Elifler, Fakıoğlu Hasanlar, Kel Şükrüler, Kürt oğlu Ulviler, Arap oğlu Cafer'ler canları pahasına bu toprakları savunmuşlardır. Bu destan kanlı elbiseleriyle açılan mermi çukurlarıyla koyun koyuna gömülen şehitlerin destanıdır. Ayıntap, Şanlı tarihimizde "ikinci bir Plevne" olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmış bir şehirdir. Bu kadim topraklar için, hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, boyun eğmeyeceğimizi ve hürriyetimizden vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya geçmişte ispat ettiğimiz gibi bugünde aynı kararlılık ve azimle yolumuza devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sonra, bu onura erişen tek şehir olmamızı sağlayan atalarımızla, dedelerimizle, kahramanlarımızla bir Gaziantep çocuğu olarak büyük gurur duyuyorum. Antep'ten Gaziantep'e yolculuğumuzun nihayetinde, şehrimize 'Gazilik' unvanı verilişinin 103' üncü yıldönümünde; 'Ben Gaziantepliyim' deme onurunu bizlere yaşatan Antep direnişinde can vermiş aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi, Antep'in tüm gücüyle direnen fedakar ve cefakar halkını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sizleri içten duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP