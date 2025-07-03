Şahin Tepesi'nde Çöp İhlali Tehlikesi - Son Dakika
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Şahin Tepesi'nde Çöp İhlali Tehlikesi

Şahin Tepesi\'nde Çöp İhlali Tehlikesi
03.07.2025 13:44
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Aydın'ın Mursallı Mahallesi'nde çöpler çevre kirliliği ve yangın riskine yol açıyor. Muhtar Demir, çözüm çağrısında bulundu.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Mursallı Mahallesi'nde bulunan Şahin Tepesi Mesire Alanı duyarsız vatandaşların bıraktığı çöpler nedeniyle tehlike saçıyor. Mahalle Muhtarı Ali Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem çevre kirliliğine hem de yangın riskine dikkat çekti.

Muhtar Demir, alana gelişigüzel atılan çöplerin hem çevre sağlığını tehdit ettiğini hem de yaz mevsiminde ciddi yangın tehlikesi oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı; "Şimdi ben bu tepenin kapılarını kapatsam, bu pisliği yapan arkadaşlar yüzünden iyi niyetle buraya ailesiyle birlikte gelen insanları mağdur ediyorum. Allah korusun bu atılan çöpler yüzünden bir yangın çıksa suçlusu yine biz oluruz"

Tepeyi her gün bir kişinin temizlediğini kendisinin de sık sık alanı denetlediğini vurgulayan Demir, "Yediğiniz, içtiğinizin pisliğini çöpe atın ya da yanınızda götürün, lütfen rica ediyorum. Burayı her gün bir kişi temizliyor. Ben günde en az 7 defa kontrol ediyorum. Bu türlü nedenlerden dolayı önüne geçemeyeceğimiz felaketler yaşanabilir. Milletin malı, canı yanabilir" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahin Tepesi'nde Çöp İhlali Tehlikesi - Son Dakika

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