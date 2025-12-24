Şahinbey Ampute\'den 2-1\'lik galibiyet

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, kendi evinde ağırladığı Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü Takımını 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü Takımı ile kendi evinde karşı karşıya geldi. Maçın hemen başında 1-0 geriye düşen mavi-beyazlı ekip, karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu 2 golle maçı 2-1 kazanmasını bildi. Şahinbey Ampute Futbol Takımı alınan bu galibiyetle şampiyonluk yolundaki en büyük rakibini mağlup etmiş oldu.

"Hedefimize doğru ilerliyoruz"

Şahinbey Ampute Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, Şahinbey Ampute'nin hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediye Spor kulübü olarak yola şampiyonluk parolası ile çıktık. Bu yolda ne kadar engel varsa aşarak hedefimize doğru ilerleyeceğiz. En zorlu maçlarımızdan biri Başkent Ampute Futbol Gücü Spor Kulübü Takımı ile oynayacağımız maçtı. Bu maçı da kayıpsız atlattık. Alınan galibiyetten dolayı yöneticileri, teknik heyeti, futbolcuları ve bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Her maç ayrı bir final"

Şampiyonluk yolunda önemli bir hedefi daha aştıklarını belirten Şahinbey Ampute Spor Kulübü Antrenörü Fatih Karakuş, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Maçın henüz başında talihsiz bir şekilde kalemizde bir gol gördük. Maçın ikinci yarısına çıkmadan önce oyuncularıma soyunma odasında kendi karakterlerini sahaya yansıttıklarında bu maçı kazanabileceklerini ve sahaya yüreklerini koymaları gerektiğini söyledim. Çok şükür 1-0 geriden gelerek maçı 2-1 kazanmasını bildik. Şahinbey'in olduğu her yerde şampiyonluk iddiası vardır. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldık. Lig uzun bir maraton ve her maç bizim için ayrı bir final. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını Şahinbey'e getirmek istiyoruz" dedi.

Şahinbey Ampute Spor Kulübü sporcularından Barış Telli ise, "İki takım için de zorlu bir maçtı ve iki takım da bu maçın kıyasıya geçeceğini biliyordu. Şahinbey Ampute Futbol Takımı olarak yapılan yatırımların karşılığını verip sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildik. Alınan galibiyeti onursal başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e ve bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP