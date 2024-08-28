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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaflarla bir araya geldi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Mehmet Tiryaki, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun şehre kazandırdığı devasa eserlerden Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni, Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni, Mavikent Külttür ve Spor Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet, daha sonrasında Gaziantep Oto ve Makina Sanatkarları Esnaf Odası ile bir araya geldi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve beraberindeki heyeti ağırlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya gelerek sohbet ettikten sonra Şahinbey'e açılan TÜVTÜRK muayene istasyonunu ziyaret etti.

"Şehrimiz için çalışıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu birlik ve beraberlik içerisinde vatandaş için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "AK Parti Milletvekilimiz Ali Şahin ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanımız Av. Mehmet Tiryaki ve teşkilat üyeleri ile birlikte Şahinbey ilçemize kazandırdığımız eserleri gezip kursiyerlerle ve öğrencilerle bir araya geldik. Milletvekilimiz Ali Şahin her zaman halkın içerisinde olmuştur, kendisiyle birlikte daha sonra Gaziantep Oto ve Makina Sanatkarları Esnaf Odası'nı ve Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'ndeki esnafımızı ziyaret ettik. Çok verimli ziyaretler ve sohbetler gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmalarda her zaman yanımızda olan Milletvekilimiz Ali Şahin'e, Ak Parti İlçe Başkanımız Av. Mehmet Tiryaki'ye ve teşkilatına teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP