Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü Kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin kalkınmasında emekçilerin önemli rol oynadığını belirterek, işçi kardeşlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

30.04.2024 14:24  Güncelleme: 14:28
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Tüm İşçi Kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Yürekten Kutluyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin her geçen gün büyüyen ekonomisinin ardında işçilerin yer aldığını belirterek, "Türkiye'nin daha kalkınmış, daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Şahinbey Belediyesi olarak işçi kardeşlerimizin bugüne kadar olan tüm haklarını, maaşlarını ve ikramiyelerini hiç aksatmadan verdik. Biz de sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak bugüne kadar, çalışanların ve emekçilerin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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