Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Taksici Esnafıyla Buluştu

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu taksici esnafıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ve Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki ile birlikte İtimat Taksi durağını ziyaret ederek taksici esnafıyla sohbet etti.

"Vatandaşın talebi bizim için önemli"

Fırsat buldukça taksi duraklarını ziyaret ettiklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile insan merkezli çalışmalar yaptık. Her zaman nasıl daha iyisini yaparız diye çalışıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak her türlü imkanı esnafımızın ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yaptığımız çalışmaları esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir şehirde yaşamak adına, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz" dedi.

"Bizler için yollar açtı"

Taksi Durağı esnafı ise Başkan Tahmazoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızın ziyareti bizleri oldukça mutlu etti. Kendisinin çalışmalarından son derece memnunuz. Özellikle yaptığı Yeşilvadi Üç Katlı Köprülü Kavşak ve Şahinbey 100 Yıl Tünelleri bizlerin ulaşımı anlamında çok büyük bir hizmet. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP