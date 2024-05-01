Şahinbey Belediyesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

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Şahinbey Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 'nünü Şahinbey Parkı'nda düzenlediği etkinliklerle çalışanları ile birlikte kutladı.

Şahinbey Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Şahinbey Parkı'nda Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, Başkan Yardımcıları Sait Şahin, Semih Kanıbir, Muhammed Ali Şahin, kurum müdürleri ve Şahinbey Belediyesi çalışanlarının katılımları ile kutladı.

"İlçemiz için çalışmaya devam edeceğiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü bir kez daha kutladığını söyleyerek, "On beş yıldır Şahinbey İlçemizi ve Gaziantep'imizi güzelleştirmek için mesai arkadaşlarımız ile birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yeni dönemimizde de bizleri yeniden Şahinbey Belediye Başkanlığı görevinde görmek isteyen Şahinbey halkı için işçi kardeşlerimiz ile birlikte omuz omuza vererek çalışmaya devam edeceğiz. Yeni projelerle Şahinbey İlçemize değer katacağız. İşçi kardeşlerimizin önceki yıllarda olduğu gibi yanında olmaya devam ediyoruz. Bir kez daha tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

"Yaptığımız işlerde işçi kardeşelerimizin emekleri var"

Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, kutlama alanında Şahinbey Belediyesi çalışanları ile tek tek tokalaştı. Güzel, "Her biri bizim için ayrı ayrı değerli olan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Şahinbey Belediyesi Türkiye'nin örnek bir belediyesi. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'da Türkiye'de örnek bir Belediye Başkanı; Şahinbey İlçemizde yaptığımız tüm eserlerde işçi kardeşlerimizin büyük emekleri var. Bir kez daha tüm iş kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kura ile hediyeler verildi

Şahinbey Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamalarında Şahinbey Belediyesi çalışanlarına kura ile bisiklet, tablet ve spor ayakkabısı hediye etti. - GAZİANTEP