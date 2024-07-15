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Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz'da spor etkinlikleri düzenledi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz ruhunu yaşatmak adına spor etkinlikleri düzenledi.

Şahinbey Belediyesi "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle okçuluk, dart ve masa tenisi turnuvası düzenledi. Okçuluk müsabakasında 7 ilden 112 sporcu yarışırken, dart turnuvasında 52 sporcu, Masa Tenisi turnuvasında 123 sporcu mücadele etti. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile müşterek düzenlenen etkinlikler sonrasında dereceye giren sporculara madalyalar ve çeşitli ödüller verildi.

"Milli birliğimizi yaşatıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 15 Temmuz'u unutturmamak adına bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehitlerimizi anmak ve 15 Temmuz mücadelesini unutturmamak adına Şahinbey Belediyesi olarak spor turnuvaları düzenledik. Böylelikle gençlerimize bir yandan spor yaptırırken diğer yandan 15 Temmuz'da vatan için canlarını seve seve feda eden Şehitlerimizi ve Gazilerimizi anmış olduk. Milli birliğimizi unutturmamak adına bu tür yarışmalar düzenliyoruz. Tüm sporcularımızı ortaya koydukları mücadele için tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.