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Şahinbey Belediyesi 174 Öğrenciyi Umre'ye Uğurladı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi 174 Öğrenciyi Umre'ye Uğurladı

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen ve Yitik Cennet dersinden sınava girerek okullarında 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olan 174 öğrenci Umre'ye uğurlandı. Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü 'nün birlikte organize ettiği projede Yitik Cennet kitabından sınava giren ve okullarında 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olan 174 öğrenci gece sabaha karşı 03: 00'da Umre'ye uğurlandı.

Şahinbey Belediyesi 174 Öğrenciyi Umre\'ye Uğurladı
21.01.2024 - 14:59,  Güncelleme: 15:04
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Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen ve Yitik Cennet dersinden sınava girerek okullarında 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olan 174 öğrenci Umre'ye uğurlandı.

Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü 'nün birlikte organize ettiği projede Yitik Cennet kitabından sınava giren ve okullarında 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olan 174 öğrenci gece sabaha karşı 03: 00'da Umre'ye uğurlandı.

"Genç yaşta bu şans herkese nasip olmaz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, genç yaşta Umreye gitmenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Şahinbey Belediyesi olarak 6'ncısını düzenlediğimiz Umre ödüllü kitap okuma yarışmasında her okulun 1'inci, 2'nci ve 3'üncülerini Umre'ye gönderiyoruz. 174 öğrencimizi kutsal topraklara uğurladık. Böylece şu ana kadar 933 öğrencimizi Umre 'ye göndermiş olduk. Genç yaşta Mekke'yi Medine'yi ziyaret etmek her insana nasip olmaz. İnşallah oraya gidip ibadetlerini yapıp, bizlere de ülkemize de dua edecekler. Allah yollarını ve bahtlarını açık eylesin" dedi.

"Emeği geçenlerden Allah razı olsun"

Umre'ye giden öğrenciler Umre'ye gitmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Öncelikle Şahinbey Belediyesi'ne, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve İl Müftülüğü 'ne teşekkür ediyoruz. Bu sınava bir amaç için girmiştik, bu amacımızda da başarılı olduk. Bu genç yaşta Umre'ye gitmek bizlere nasip oldu. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Umreye gittiğimizde ülkemiz için, Cumhurbaşkanımız ve Mehmetçiklerimiz için dualar edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Umreye gidebilmenin umudu ve hayaliyle hazırlandılar"

Umreye giden öğrencilerin velileri ise oldukça mutlu olduklarını belirterek, "Böyle bir organizasyon yaptığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız sınava hazırlanırken, Umreye gidebilmenin umudu ve hayaliyle hazırlandılar. Çok şükür kendilerini uğurluyoruz. Dinimiz ve Umrenin önemini bu genç yaşta çocuklarımıza yaşatan ve emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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