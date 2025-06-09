Şahinbey Belediyesi Bayramda Temizlikte 7/24 Görevde - Son Dakika
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Yerel

Şahinbey Belediyesi Bayramda Temizlikte 7/24 Görevde

09.06.2025 23:16
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Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca temizlik ekipleriyle ilçede titizlikle temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, 6 bin 360 ton atık toplayarak vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesine yardımcı oldu.

Şahinbey Belediyesi temizlik işleri ekipleri bayram boyunca görev başındaydı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde kurban satış ve kesim alanı olarak belirlenen noktaların temizlik çalışmalarını tamamlarken, belediye ekiplerinin bayram boyunca 7/24 titizlikle yürüttüğü temizlik çalışmaları, vatandaşların takdirini topladı.

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nın ilk gününden son gününe kadar vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden çöp toplamanın yanı sıra temizlik ve dezenfekte çalışmalarını da yaptı. Temizlik ekipleri Kurban Bayramı boyunca 6 bin 360 ton atık topladı.

"Bayram boyunca ekiplerimiz görev başındaydı"

Kurban Bayramı süresinde gece ve gündüz olmak üzere çift vardiya şeklinde çevre temizliği yapılarak çöplerin toplandığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Paylaşmanın dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bir Kurban Bayramını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Belediyemizce; hemşerilerimizin bayramlarını en güzel şekilde geçirmeleri için azami gayret gösterilmiştir. Kurban Bayramı süresinde Belediyemizin Temizlik İşleri ekipleri gece gündüz demeden, kurban atıkları toplayarak vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri sağlanmıştır. Bu vesileyle bayram süresince özveriye çalışan belediye ekibimizi tebrik ediyor, bizlere destek olan hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Bayramda Temizlikte 7/24 Görevde - Son Dakika

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