Şahinbey Belediyesi Çiftçilere 1 Milyar 300 Milyon TL Destek Verdi

Şahinbey Belediyesi yeni imzaladığı protokolle çiftçilere verdiği destek miktarını 1 Milyar 300 Milyon TL'ye çıkarırken 10 milyon 8 adet fide dağıtımı için protokol imzalandı.
Şahinbey Belediyesi tarımsal üretimin ve verimin artırılması için verdiği destekleri sürdürerek 10 milyon 8 adet Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun ve Karpuz fidesi dağıtımı için protokol imzaladı. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda imzalanan protokol imza törenine, Vali Kemal Çeber, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan katıldı.
"Verilen destekler çok kıymetli"
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediyesi'nin yıllardır çiftçilere destek verdiğini belirterek "Çiftçi kardeşlerimizi memnun eden bir protokol imzaladık. Verilen bu destekler gerçekten çok önemli. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun çiftçilere verdiği destek toplamda 1 Milyar 300 Milyona ulaştı. Bu rakamlar Türkiye genelinde birçok İl ve İlçe Belediyelerinin bütçesinden daha büyük rakamlar. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun verdiği bu destekler çiftçi kardeşlerimize ne kadar çok önem verdiğini gösteriyor. Bu topraklar bereketli topraklar. İnsanlık alemi var oldukça bu topraklar insanları doyuran topraklar olacaktır. Bu destekten dolayı Şahinbey İlçe Kaymakamımıza, Tarım İl Müdürümüze, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.
Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek "Gaziantep Valimiz Kemal Çeber önderliğinde çiftçilere verilen destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine yine bu projenin uygulamasında Tarım İl Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.
"Çiftçilerimize 1 milyar 300 milyonluk destekte bulunduk"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çiftçilerin yükünü hafifletmek ve üretimi arttırmak adına desteklerin devam ettiğini belirterek, "Gaziantep Valiliğimizin öncülüğünde çok önemli bir protokolü daha imzaladık. Daha önce çiftçilerimize arpa, buğday ve gübre desteğinde bulunmuştuk. Bugün de çiftçilerimize 10 Milyon adet Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun ve Karpuz fide desteğinde bulunmak için protokol imzaladık. Daha öncede 33 Milyon fide dağıtımı gerçekleştirmiştik. Toplamda çiftçilerimize 43 milyon fide dağıtımı gerçekleştirmiş olacağız. Dağıttığımız fideler bölgemizin damak zevkine uygun, vatandaşımızın istediği ürünler. Çiftçilerimize özellikle yerli tohum dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Fidelerimizin dağıtımına yakında başlayacağız. Böylece hem Gaziantep'imizin hem de Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tamamının sebze ihtiyacını karşılayacak şekilde bir hazırlık yaptık. İmzaladığımız protokol 46 Milyon TL'lik bir protokol çok önemli bir destek. Bu desteğin yüzde ellisini Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Şahinbey Belediyesi olarak Çiftçilerimize verdiğimiz destek 1 Milyar 300 Milyon TL'ye ulaştı. Çiftçi ürettikçe ülkemiz kazanacak. Desteklerinden dolayı Valimiz Kemal Çeber'e Şahinbey Kaymakamımız Mehmet Emin Taşçı'ya ve İl Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet Karayılan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Çiftçilerimiz ve ben çok şanslıyız"
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey Belediyesinin çiftçilere önemli destekler sağladığını belirterek "Gaziantep Valimizin liderliğinde ve Şahinbey Kaymakamımızın desteğiyle Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun yaptığı bu destek çiftçi için karşılığı olan, çok ciddi bir destek. Gaziantep çiftçisi ve Tarım İl Müdürü olarak çok şanslıyız. Belediyelerimiz çiftçilerimize çok ciddi miktarlarda destekler sağlıyorlar. Şahinbey Belediyemizin bugüne kadar verdiği destek 1 Milyar 300 Milyon TL'yi geçti. İmzalanan protokolle çiftçilerimize fide desteği sağlanacak. Çiftçilerimiz aldıkları bu fideleri biçerek aldığı verimi, Gaziantep halkının hizmetine sunacaktır. Şahinbey İlçesi'ndeki çiftçilerin tamamına hiçbiri ayrım etmeksizin başvuran herkese bu fide desteği veriliyor. Vermiş olduğu destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
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