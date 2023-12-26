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Şahinbey Belediyesi Dumlupınar Sosyal Tesisinde Açılan Pasta Kursu Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Dumlupınar Sosyal Tesisinde Açılan Pasta Kursu Yoğun İlgi Görüyor

Şahinbey Belediyesi tarafından Dumlupınar Sosyal Tesisinde açılan pasta kursuna katılan ev hanımları, el becerilerini geliştirerek meslek sahibi olma fırsatı buluyor. Kursiyerler, aldıkları eğitimle kendi iş yerlerini açmayı hedefliyor ve aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Şahinbey Belediyesi Dumlupınar Sosyal Tesisinde Açılan Pasta Kursu Yoğun İlgi Görüyor
26.12.2023 - 16:17,  Güncelleme: 16:18
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Şahinbey Belediyesi Dumlupınar Sosyal Tesisinde açılan pasta kursu Şahinbeyli ev hanımları tarafından yoğun ilgi görüyor. Kursa katılan bayanlar, el becerilerini geliştirerek meslek sahibi oluyorlar.

Sosyal Tesislerinde ve Gençlik Merkezlerinde her yaştan vatandaş için çeşitli imkanlar sunan Şahinbey Belediyesi, Dumlupınar Sosyal Tesisinde açtığı pastacılık kursu ile kadınlara yönelik yeni imkanlar sunuyor.

Kendi iş yerimizi açacağız

Aldıkalrı kurs sonrasında kendi iş yerlerini açmak istediklerini ifade eden kursiyerler, "Dumlupınar Sosyal Tesisinde kuru ve yaş pasta, poğaça yapmak gibi eğitimler alıyoruz. Daha önceden evde kendi başımıza yaptığımız pastaların bu kadar detaylı olduğunu bilmiyorduk. Evde kendi başımıza yaptıklarımızla eğitimini alıp yaptıklarımız arasında çok fark var. Burada öğrendiklerimizle ailemizin fertlerini ve arkadaşlarımızın doğum günü pastalarınız biz yapmaya başladık. Burada öğrendiğimiz pasta yapımıyla aile bütçemizde katkı sağlıyoruz. İleride kendi iş yerimizi açarak, ekonomik anlamda kendi ayaklarımızın üzerinde durmak istiyoruz" diye konuştular. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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