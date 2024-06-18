Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramında kötü kokuları engelliyor - Son Dakika
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Yerel

Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramında kötü kokuları engelliyor

Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurbanlarını kestikten sonra yayılan kötü kokuların önüne geçmek için Koku Nötralizasyonu uygulaması gerçekleştirdi. İlçe genelinde bulunan kurban kesim yerlerinde yapılan ilaçlama sayesinde kötü kokuların önüne geçilerek vatandaşlara daha ferah bir ortam sağlandı.

18.06.2024 15:27
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Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramında kötü kokuları engelliyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramında vatandaşların kurbanlarını kestikten sonra yayılan kötü kokuların önüne geçmek için geçtiğimiz yıl başlattığı Koku Nötralizasyonu uygulaması bu yılda gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramı'nda ilçe genelinde bulunan kurban kesim yerlerinde kesim sonrasında yayılan kötü kokunun önüne geçmek için pazar yerleri, mazgallar, çöp konteynerleri ve çöp toplama araçlarına Koku Nötralizasyonu ürün sıkarak çevreyi rahatsız edici kötü kokuların önüne geçti. Yapılan ilaçlama sayesinde kötü kokuların önüne geçilerek vatandaşlara daha ferah bir ortam sağlandı.

"Kurban Bayramında vatandaşımız için çalışıyoruz"

Halk sağlığı için temizliğin en hassas konulardan biri olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Tüm cadde ve sokaklarımızda temizlik çalışmalarımız devam ederken, periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik işlerine aralıksız devam ediliyor. Temizlik çalışmalarımız kapsamında sürdürdüğümüz çöp konteyneri yıkama ve dezenfektesi sayesinde; çöp konteynerlerinin yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde temizliği yapılarak, görüntü kirliliği ve koku oluşumu engellenip, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş olunuyor. Kurban Bayramında kesilen kurbanların deri ve sakatatlarının çevreye verdiği koku nedeniyle vatandaşların rahatsızlık yaşamamaları için pazar yerleri, mazgallar, çöp konteynerleri ve çöp toplama araçlarına Koku Nötralizasyonu ile özel bir çalışma yapıldı. İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, dezenfekte işlemi ile kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçiyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramında kötü kokuları engelliyor - Son Dakika

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