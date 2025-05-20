Şahinbey Belediyesi, Kurbanlık Fiyatlarını Düşük Tutacak

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı öncesinde vatandaşı fırsatçılara mahküm etmeyerek getirilecek kurbanlıkların 220-230 TL'den satışa sunulacağını açıkladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban kesme vazifelerini yerine getirebilmeleri için önemli bir adım attı. Kurbanlık fiyatlarında spekülasyonlara ve fırsatçılığa izin vermeyeceklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, mor koyunun kilo fiyatının 220 TL'den Van Beyazı'nın ise 230 TL'den satılacağı müjdesini verdi.

"Hem üreticinin hem de vatandaşın yanındayız"

Kurbanlık fiyatı artışı yapmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın kurban ibadetini rahatça yerine getirmeleri için Kurban kesim ve satış yerleri ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşlarımızı fırsatçıların ve aracıların eline bırakmayacağız. Hem üreticimizi hem de tüketicimizi düşünerek ortalama bir fiyat belirledik. Üreticilerimize canlı hayvan, yem ve silajlık mısır desteğinde bulunarak meraları gübreledik. Bu yıl 5 ayrı noktada kurban satışı gerçekleştireceğiz. Kurbanlık fiyatlarımız ise Mor Koyunun kilosu 220 TL'den Van Beyaz'ının ise kilosu 230 TL'den satışa sunulacak. Böylece vatandaşlarımızın kurban ibadetini rahat bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımızı rahatsız eden hangi konu olursa olsun Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşımızın yanındayız" dedi. - GAZİANTEP