Şahinbey Belediyesi Moda Tasarım Öğrencisi London College of Fashion'ı Kazandı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Moda Tasarım Öğrencisi London College of Fashion'ı Kazandı

Şahinbey Belediyesi Moda Tasarım Öğrencisi London College of Fashion\'ı Kazandı

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Binevler Sosyal Tesis'inde moda tasarım eğitimi alan Rana Cingisiz, Dünya'nın sayılı moda tasarım okullarından olan London College of Fashion'ı kazandı. Gençlik Merkezleri'nde yetenekli öğrenciler ve kursiyerler meslek sahibi oluyorlar.

07.07.2024 12:54  Güncelleme: 12:56
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Şahinbey Belediyesine bağlı Binevler Sosyal Tesis 'inde Moda tasarım bölümünde eğitim gören Rana Cingisiz Dünya'nın sayılı moda tasarım okullarından olan London College of Fashion'ı kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Her yaştan vatandaşın eğitim aldığı Şahinbey Belediyesi Sosyal Tesislerinde ve Gençlik Merkezleri'nde birbirinden yetenekli öğrenciler ve kursiyerler hayatlarına yön vererek meslek sahibi oluyorlar. Binevler Sosyal Tesis 'inde Moda tasarım kursuna giden 18 yaşındaki Rana Cingisiz aldığı eğitim sonrasında moda ve tasarım alanında Dünya'nın en iyi ikinci üniversitesi olan London College of Fashion'ı kazandı.

"İğne tutmasını dahi bilmiyordum"

Liseye başladığında moda tasarımı okumaya karar verdiğini belirten Rana Cingisiz, "Liseye başladığımda hayalimin moda ve tasarım olduğunu annemle paylaştım, annem de dikiş bile bilmediğimi söyleyerek kursa gitmemi istedi. Ben de Şahinbey Belediyesi'nin Binevler Sosyal Tesis'ine gelerek derslere katıldım. Dikiş ve kalıp dersleri aldım. Fen Lisesi'nden moda tasarımına gitmek biraz tuhaf geliyor insanlara ama ben küçüklükten beri çizim yapıyordum. Burada aldığım eğitimler bana çok faydalı oldu. Hocalarım beni çok iyi yönlendirdiler. Gideceğim okulun kabul şartları çok zor. Dünyanın en önemli ikinci okulu. Oraya başvurmak için iyi bir portfolyo hazırlamam, konular belirlemem ve bu konulardan koleksiyon hazırlamam gerekiyordu. Ayrıca dikiş de bilmem gerekiyordu. Burada farklı makineler kullanarak elimi dikişe alıştırdım. Londra'daki üniversitede 6 bölüm var, ben London College of Fashion'da karar kıldım. Koleksiyonumu hazırlayıp başvurdum" dedi.

"Ailem çok destek oldu"

Başarmanın yarısının inanmak olduğunu ifade eden Rana, "Eğer inançlı olup hayallerinizin peşinden giderseniz başarılı olmanız mümkün. Aile desteği de çok önemli. Babam hangi mesleği düşündümse kabul etti. Ben de onların desteğini alarak yapabileceğimi gösterdim. Annem beni buraya getirip götürdü. 1 yıl boyunca hazırlığı süren portfolyoyla başvurdum. Portfolyonun içerisinde yaptığım araştırmalar, çizimler, denemeler ve bazı dikiş işlerim vardı. Bunlar beğenilince beni kabul ettiler. Orada 4 yıl iyi bir eğitim alıp ileride iyi bir moda tasarımcısı olmak istiyorum. Böylesi bir okulu kazanmamda bana yardımcı olan Binevler Sosyal Tesisi yöneticisinden eğitimcisine ve daha önemlisi Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Moda Tasarım Öğrencisi London College of Fashion'ı Kazandı - Son Dakika

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