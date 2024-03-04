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Şahinbey Belediyesi'nde Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Mart ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 9 maddenin 4'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4'ü ise Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilirken 1 madde ise hem Plan Bütçe Komisyonuna hem de Eğitim ve Gençli Spor Komisyonu'na havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Mart ayı 2. oturum toplantısını 8 Mart 2024 Cuma günü saat 17.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.