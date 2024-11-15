Şahinbey Belediyesi\'nden 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Etkinliği

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Şahinbey Belediyesi, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde spor etkinliği düzenledi.

Şahinbey Belediyesi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Tip1 Diyabetliler Derneği, Diyabetle Yaşam Derneği işbirliği ile Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde Tip1 Diyabetli Çocuklar ve Ailelerini misafir etti. Düzenlenen programda Okçuluk, Binicilik, Dart, Yürüyüş gibi spor etkinlikleri yapıldı.

"Tüm hastalara acil şifalar diliyorum"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu diyabetle mücadele bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesinin önemini vurgulayarak, "Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyor ve bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. En kıymetli hazinemiz olan sağlımızı koruyabilmek için hastalıkların farkında olmalı ve bilinçlenmeliyiz. Bu kapsamda şeker hastalığına odaklanan ve farkındalık oluşturmasını amaçlayan Dünya Diyabet Günü'nde düzenlediğimiz etkinlikle herkesi farkında olmaya çağırıyor ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP