Şahinbey Belediyesi'nden 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şahinbey Belediyesi'nden 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Etkinliği

Şahinbey Belediyesi\'nden 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Etkinliği

Şahinbey Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla spor etkinliği düzenleyerek farkındalık yaratmayı amaçladı. Etkinlikte Tip1 Diyabetli çocuklar ve aileleri için okçuluk, binicilik, dart ve yürüyüş gibi aktiviteler gerçekleştirildi.

15.11.2024 17:21  Güncelleme: 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde spor etkinliği düzenledi.

Şahinbey Belediyesi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Tip1 Diyabetliler Derneği, Diyabetle Yaşam Derneği işbirliği ile Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde Tip1 Diyabetli Çocuklar ve Ailelerini misafir etti. Düzenlenen programda Okçuluk, Binicilik, Dart, Yürüyüş gibi spor etkinlikleri yapıldı.

"Tüm hastalara acil şifalar diliyorum"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu diyabetle mücadele bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesinin önemini vurgulayarak, "Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyor ve bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. En kıymetli hazinemiz olan sağlımızı koruyabilmek için hastalıkların farkında olmalı ve bilinçlenmeliyiz. Bu kapsamda şeker hastalığına odaklanan ve farkındalık oluşturmasını amaçlayan Dünya Diyabet Günü'nde düzenlediğimiz etkinlikle herkesi farkında olmaya çağırıyor ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Dünya Diyabet Günü, Etkinlikler, gaziantep, Şahinbey, Sağlık, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Üç günde, dördüncü “Vakit tamamdır“ paylaşımı yapan MHP’den hala açıklama yok Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok
17:18 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
15:18 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
07:24 Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
04:08 İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı İsrail Konsolosluğu önünde kurşun yağdıran eylemci gözaltına alındı
01:46 Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy’yi Sağlık Bakanı seçti Trump Kovid aşısı karşıtı Kennedy'yi Sağlık Bakanı seçti
00:39 Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında Haşere ilaçlaması yapılan binada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, firma personelleri gözaltında
00:17 Trump’ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez yapacağı ilk iş belli oldu
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 18:39:18. #1.11#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi'nden 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.