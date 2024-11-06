Şahinbey Belediyesi'nden Askerlere Yol Çantası Desteği - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden Askerlere Yol Çantası Desteği

Şahinbey Belediyesi\'nden Askerlere Yol Çantası Desteği

Şahinbey Belediyesi, 2016'dan beri 'Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden' projesiyle 79 bin Mehmetçiğe asker çantası hediye etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatan için nöbet tutan askerlerin yanlarında olduklarını belirtti.

06.11.2024 16:05  Güncelleme: 16:07
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Şahinbey Belediyesi 2016 yılında başlattığı "Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden" projesiyle Mehmetçiğimizin yanında olmaya devam ediyor.

İlk olarak 30 Ekim 2016 tarihinde askerlere dağıtımı yapılan malzemeler, askerlerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Gaziantep geneline yayılan proje kapsamında askerlerimizin ihtiyaç duyacağı farklı malzemeleri içeren yol çantasının dağıtımını sürdüren Şahinbey Belediyesi, bugüne kadar 79 bin Mehmetçiğe asker çantası hediye etti.

"Mehmetçiğin yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, askerlerimiz için ne yapsak azdır diyerek, "Vatanımızın bekası için ülkemizin dört bir yanında nöbet tutan Mehmetçiklerimize, içerisinde çeşitli malzemenin bulunduğu asker çantası dağıtımımız sürüyor. 2016 yılının Ekim ayında başlattığımız projeye yoğun ilgi olması nedeniyle projemizi sürdürdük. Dağıtımına devam ettiğimiz çantalarda askerimizin ihtiyaç duyacağı ve kullanabileceği malzemeler bulunuyor. Vatanımızın bekası için evlerinden, ayrılan ana kuzularının her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Gururlandıran hizmet"

Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesi'ne gelerek kendilerine verilen hediye çantalarından alan Mehmetçikler Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Şahinbey Belediyemizin askerlerimize vermiş olduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz. Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesi'ne gelerek, çantamızı aldık. Belediyemizin bu hizmeti bizleri gururlandırdı. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, hem vatandaşın hem de askerimizin yanında. Allah ondan razı olsun" ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden Askerlere Yol Çantası Desteği - Son Dakika

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