Şahinbey temizlik ekipleri bayram boyunca görevdeydi
Şahinbey temizlik ekipleri bayram boyunca görevdeydi

Şahinbey temizlik ekipleri bayram boyunca görevdeydi
31.05.2026 12:51  Güncelleme: 12:53
Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca belirlenen satış ve kesim alanlarında 7/24 temizlik ve dezenfekte çalışması yürüttü. Ekipler, bayram süresince 6 ton 993 kilo atık toplarken, vatandaşların takdirini kazandı.

Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde kurban satış ve kesim alanı olarak belirlenen noktaların temizlik çalışmalarını tamamlarken, belediye ekiplerinin bayram boyunca 7/24 titizlikle yürüttüğü temizlik çalışmaları, vatandaşların takdirini topladı.

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününden son gününe kadar vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden çöp toplamanın yanı sıra temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaptı. Temizlik ekipleri, Kurban Bayramı boyunca 6 ton 993 kilo atık topladı.

"Bayram boyunca ekiplerimiz görev başındaydı"

Kurban Bayramı süresinde gece ve gündüz olmak üzere çift vardiya şeklinde çevre temizliği yapılarak çöplerin toplandığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Paylaşmanın dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bir Kurban Bayramı'nı daha geride bırakmış bulunuyoruz. Belediyemizce, hemşerilerimizin bayramlarını en güzel şekilde geçirmeleri için azami gayret gösterilmiştir. Kurban Bayramı süresinde Temizlik İşleri ekipleri gece gündüz demeden, kurban atıkları toplayarak vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri sağlanmıştır. Bu vesileyle bayram süresince özveriye çalışan belediye ekibimizi tebrik ediyor, bizlere destek olan hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Şahinbey, Belediye, Çevre, Yaşam, Yerel

