Şahinbey Belediyesi'nden Binevler Sosyal Tesisi'nde Resim Kursu - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden Binevler Sosyal Tesisi'nde Resim Kursu

Şahinbey Belediyesi\'nden Binevler Sosyal Tesisi\'nde Resim Kursu

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Binevler Sosyal Tesisi bünyesinde açılan resim kursu, birçok vatandaşın hayatına renk kattı. Yaşamlarının içine sanatı dahil eden kursiyerler, profesyonel ressamlara taş çıkarıyor.

17.07.2024 16:03  Güncelleme: 16:05
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Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Binevler Sosyal Tesisi bünyesinde açılan resim kursu, birçok vatandaşın hayatına renk kattı.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı sosyal tesisler ve gençlik merkezleri vatandaşın hayatını renklendirmeye devam ediyor. Yaşamlarının içine sanatı dahil eden çocuk, genç-yetişkin her yaştan kursiyer, Şahinbey Belediyesine bağlı tesislerde verilen eğitimler sayesinde profesyonel ressamlara adeta taş çıkarıyor. Binevler Sosyal Tesisi bünyesinde açılan resim kursunda eğitim alan öğrenciler, sanatla iç içe bir ortamda temel resim teknikleri ve uygulama çalışmaları yapıyor. Aldıkları eğitim çerçevesinde yaptıkları resimlerle kendilerine hayranlık uyandıran kursiyerler, haftanın 5 günü kursa katılıyor.

Kimi ev hanımı kimi emekli kimi de öğrenci

Düzenlenen kurslarda hayli mesafe kat eden kursiyerler, yağlı resim, guaj boya ve kumlama gibi kategorilerde eğitim alıyor. Üç ayrı yaş kategorisinde gerçekleşen eğitimler ücretsiz olarak veriliyor. Ortak noktaları içlerinde kalan resim sevgisini yıllar sonra tuvalle buluşturmak olan yetişkinlerin kimi ev hanımı kimi emekli bireylerden oluşurken, ortaya çıkarılan eserler görsel şölen oluşturuyor. Haftanın 5 günü verilen derslerde kursiyerlere görmek ve bakmak arasındaki ayrım, gördüğünü doğru olarak algılamak, renklendirme ve soyutlama uygulamaları farklı tekniklerle (desen, boya, kolaj gibi) öğretiliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden Binevler Sosyal Tesisi'nde Resim Kursu - Son Dakika

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