Şahinbey Belediyesi'nden Dar Gelirli Ailelere Yakacak Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şahinbey Belediyesi'nden Dar Gelirli Ailelere Yakacak Yardımı

Şahinbey Belediyesi\'nden Dar Gelirli Ailelere Yakacak Yardımı

Şahinbey Belediyesi, budadığı ağaçlardan elde ettiği odunları dar gelirli ailelere yakacak yardımı olarak ulaştırıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam eden belediye, kış aylarında da bu yardımları sürdürmekte.

19.11.2024 16:01  Güncelleme: 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi, ilçe genelinde budadığı ağaçlardan elde ettiği odunları dar gelirli ailelere yakacak yardımı olarak ulaştırıyor.

Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ile her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Şahinbey Belediyesi, kış aylarında da desteğini sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından mevsimine uygun olarak yapılan çalışmalarda, ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için budama işlemleri yapılıyor.

İhtiyaç sahiplerine teslim ediliyor

Şahinbey Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar çerçevesinde kuru ağaçlar, elektrik tellerine uzanan ağaç dalları, araç ile vatandaşların geçişini engelleyen ve can güvenliğine tehdit oluşturan dallar için de gerekli işlemler yapılıyor. Budama işleminden elde edilen ağaç dallarını, yakacak olacak şekilde keserek paketleyen belediye ekipleri, daha sonra paketlenen yakacakları araçlara yükleyerek belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediyor. Uygulama ile hem budama işleminden elde edilen odunlar israf edilmeyerek ekonomiye kazandırılıyor, hem de ihtiyaç sahiplerinin yakacak ihtiyaçları karşılanmış oluyor.

"Vatandaşımızın yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu budama çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek "Ekiplerimiz mahallelerde ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor. Mevsimsel olarak yaptığımız budama çalışmalarının dallarını belirlenen yoksul vatandaşlarımıza ve belediyemize talepte bulunan ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte Şahinbeylilerin rahatı, huzuru için gün ya da saat gözetmeden mesai yapıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Yerel Haberler, Şahinbey, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden Dar Gelirli Ailelere Yakacak Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5’ini düşürdük Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
23:14 Hizbullah’tan İsrail’in Başkenti Tel Aviv’e Füze Saldırısı Hizbullah'tan İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e Füze Saldırısı
22:51 Zehra Güneş’ten sürpriz imza Zehra Güneş'ten sürpriz imza
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
22:12 Suudi Arabistan’dan Youssef En-Nesyri’ye Türk futbol tarihine geçecek teklif Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:17 Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 16:53:07. #1.12#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi'nden Dar Gelirli Ailelere Yakacak Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.