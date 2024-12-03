Şahinbey Belediyesi'nden Engellilere Destek Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şahinbey Belediyesi'nden Engellilere Destek Etkinlikleri

Şahinbey Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 101 engelli vatandaşa akülü sandalye dağıtımı gerçekleştirdi ve görme engellilere özel kütüphane bölümünü ziyaret etti. Belediye Başkanı Tahmazoğlu, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

03.12.2024 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi'nden 3 Aralık Engelliler Günü'ne özel etkinlikler

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi 101 engelli vatandaşa akülü sandalye dağıtımı gerçekleştirildi.

Törenin ardından Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde görme engellilere özel olarak oluşturulan kütüphane bölümü ziyaret edildi. Katılımcılar, engelli bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştıracak özel alanları inceleme fırsatı buldu. Ayrıca işitme engelliler için tasarlanan özel iletişim alanları da gezildi.

Programa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da eşlik ederek, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Tahmazoğlu, "3 Aralık Engelliler tüm engelli kardeşlerimizin engelliler gününü kutluyorum. Bizim bir sloganımız var. Bir gün değil 365 gün birlikteyiz. Yani sadece Engelliler Günü'nde engellileri hatırlamak onlara belli programlarla anmak değil. Biz engelli kardeşlerimizin hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle göreve başladığımızdan beri 4 bin 123 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalyeyi engelli kardeşlerimize dağıttık. Dağıtmaya devam ediyoruz. Bu sadece bugünlerde değil her gün ihtiyaç olduğunda dağıtmaya devam ediyoruz. Amacımız onları sahaya çıkartmak, onları dolaşmak dışarıda kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği yani istedikleri gibi eğlenebileceği mekanlara ulaşımını sağlamak. Çünkü evde hapis kalmak gerçekten onlar için çok büyük bir eziyet. Sadece dışarı çıktığında akünün manuel sandalye de yetmiyor. Kaldırımların, yolların, binaların, engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi de çok önemli. Bu anlamda çok ciddi çalışmalar yaptık. Sadece akünün manaya sandalye değil, görme engelliler için, beyaz baston olsun, Akıllı klozet olsun, yatak olsun, hasta bezi, diğer ihtiyaçlarını karşılaması noktasında da Şahinbey Belediyesi olarak sürekli engelli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

"Biz de bununla paralel olarak Şahinbey Belediyesi olarak çalışmalarını sürdürüyoruz"

Engellilere yönelik yeniliklerin devam edeceğini vurgulayan Tahmazoğlu, "Hükümetimizin de engelli kardeşlerimize dönük çıkarmış olduğu yasalarla engelli aylıklar olsun, bakım aylıkları olsun işe gir konusunda ve diğer ihtiyaçların karşılanması konusunda düzenlemeler var. Biz de bununla paralel olarak Şahinbey Belediyesi olarak çalışmalarını sürdürüyoruz. Açmış olduğunuz bu kütüphane şu an Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesi. Her yaş için biz burada mekanlar hazırladık. Tabii ki engelli kardeşlerimizi unutmadık. Hem görme engel işitme engelli kardeşlerimizin faydalanacağı burada mekanlar var. Ona göre cihazlar var. Bilgisayarlar var, yazıcılar var. Dinleme cihazları var. Öylelikle hem görme engelli hem işitme engelli kardeşlerimiz gelip kütüphanemizden faydalanabiliyorlar. Kitap okuyabiliyorlar. Kitabı alabiliyorlar. Onlara bu şekilde hizmet için bizim için de gerçekten çok büyük mutluluk" şeklinde konuştu.

"Bu kütüphane görme engellilere özel yapılmış"

Görme engelli Necmi Özer, "Kitap okumayı çok severim. Burada donanımlı bilgisayarlar var. Bizim için çok iyi oluyor. Bu kütüphane görme engellilere özel yapılmış. Burayı bize yaptıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, Şahinbey Belediyesi, Yerel Yönetim, Engelliler, Şahinbey, Politika, Aralık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden Engellilere Destek Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:55 Esad isterse İran, Suriye’ye asker yığacak Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak
20:51 Adana’da lüks siteye silahlı saldırı Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı Adana'da lüks siteye silahlı saldırı! Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
19:51 Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
08:33 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS’ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
08:23 Kuzey Irak’ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu Kuzey Irak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu
08:11 Şeyma Subaşı’nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 22:52:52. #1.13#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi'nden Engellilere Destek Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.