Şahinbey Belediyesi\'nden Gıda Güvenliğine Sıkı Denetim

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen son denetimlerde gıda güvenliğini ihlal eden 2 ayrı işletme zabıta ekipleri tarafından 3 gün süreyle kapatıldı.

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kontroller kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir market ile hijyen kurallarına uymayan bir döner işletmesi tespit edildi. Her iki işletme de 3 gün süreyle faaliyetten men edildi.

"Halkımızın sağlığı önceliğimizdir"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceklerinin altını çizerek "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması bizim en temel sorumluluklarımızdan biri. Denetim ekiplerimiz, gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürüyor. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satmak ya da hijyen kurallarını hiçe saymak asla kabul edilemez. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Denetimlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Şüpheli durumları zabıtaya bildirin

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, benzer durumların önüne geçilmesi için vatandaşların da bilinçli olması gerektiğine dikkat çekti. Vatandaşlardan alışveriş yaptıkları yerlerde karşılaştıkları olumsuz durumları 7/24 hizmet veren zabıta hattına bildirmeleri istendi. - GAZİANTEP