Şahinbey Belediyesi'nden Hayvan Yetiştiricilerine 7 Bin Ton Yem Desteği - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden Hayvan Yetiştiricilerine 7 Bin Ton Yem Desteği

Şahinbey Belediyesi\'nden Hayvan Yetiştiricilerine 7 Bin Ton Yem Desteği

Şahinbey Belediyesi, hayvan yetiştiricilerine yönelik olarak 7 bin ton büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi dağıtımını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine olan desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti.

07.02.2025 16:13  Güncelleme: 16:17
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Çiftçilere daha önce gübre, buğday, zeytin, fıstık ve arpa tohumu desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi, hayvan yetiştiricilerine de 7 bin ton büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi dağıtımını sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi hayvan yetiştiricilerine verdiği desteği artırarak sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Yeşilkent Mahallesi'nde 7 bin ton yem desteğini dağıtımına başlayan Şahinbey Belediyesi yem dağıtımını Burç Köyü'nde de devam ettirdi.

"Çiftçimize destek olmaya devam edeceğiz"

Üretimin artması için çiftçilere her zaman destek olduklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Ülkemizin kalkınması için daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. Allah çalışan insanı sever, tembel insanı sevmez. Peygamberimiz (S.A.V) iki günü bir olan ziyandadır diyor. Ülkemizin kalkınması için gayret edeceğiz. Verdiğimiz desteklerle çiftçi ve hayvan yetiştiricilerinin sayısı yüzde 100 arttı. Çiftçinin gayreti bizim için önemli. Ekili alan miktarı 4 kat artarken hayvan sayısı ise yüzde 50 oranında arttı. Bu da çiftçimizin ne kadar çalıştığını, gayret ettiğini gösteriyor. Gerek hükümetimiz gerekse Şahinbey Belediyesi ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sizlere destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden Hayvan Yetiştiricilerine 7 Bin Ton Yem Desteği - Son Dakika

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