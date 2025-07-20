Şahinbey Belediyesi\'nden Kentsel Dönüşüm Hamlesi

Şahinbey Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm projelerine kararlılıkla devam ediyor. Depreme dayanıksız yapıların yıkılarak yerlerine modern, güvenli ve yaşanabilir alanların oluşturulması amacıyla sürdürülen çalışmalar, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Şahinbey Belediyesi yaptığı kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar çok sayıda binanın yıkımı gerçekleştirirken, altyapısı güçlendirilmiş yeni konutlar, geniş yollar ve sosyal donatı alanlarıyla modern bir şehir hedefliyor.

"Vatandaşın yaşam kalitesini ön planda tutuyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Depreme dayanıksız alanları yıkarak yerine daha dayanıklı konutlar ve yollar inşa ediyoruz. Hem vatandaşımızın can güvenliğini hem de yaşam kalitesini ön planda tutuyoruz. Kentsel dönüşüm bizim için sadece bir yapı yenileme değil, aynı zamanda bir yaşam dönüşümüdür" ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yürütülen projelerin aynı zamanda trafik sorununu azaltacağını, yeşil alanları artıracağını ve ilçeyi çağdaş bir görünüme kavuşturacağını belirtti.

Şahinbey Belediyesi, vatandaşlarla uzlaşma esasına dayalı yürüttüğü çalışmalarla, hem şehirleşme sorunlarını çözmeyi hem de Şahinbey ilçesini daha güvenli bir geleceğe hazırlamayı sürdürüyor. - GAZİANTEP