Şahinbey Belediyesi\'nden Öğrencilere Spor Desteği

Şahinbey Belediyesi, ilçedeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine 160 bin adet futbol, basketbol ve voleybol topu hediye etti.

Yaz tatilinde gençleri spora teşvik etmek amacıyla Şahinbey Belediyesi dev bir projeye daha imza attı. Şahinbey Belediyesi daha önce dağıttığı spor ayakkabılarının ardından şimdi de 160 bin adet futbol, basketbol ve voleybol topunu öğrencilere ücretsiz olarak hediye ediyor.

"Gençlerimize desteklerimiz devam ediyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada gençlere hitap ederek, "Spora gönül veren, enerjisini sahalara taşıyan siz kıymetli gençlerimize desteklerimiz devam ediyor. Yaz tatilinizi sporla dolu dolu geçirmeniz için futbol, voleybol ve basketbol toplarınızı hazırladık. Gençler, kendilerine uygun top türünü seçip 'Biz Şahinbey'iz' mobil uygulaması üzerinden randevu oluşturarak hediyelerini 9 farklı tesisimizden teslim alabilecek" dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, spora sadece fiziksel değil, zihinsel gelişim açısından da önem verdiklerini vurgulayarak, "Unutmayın spor sadece bedeninizi değil, zihninizi, hayallerinizi de güçlendirir. Spor yapmayı ihmal etmeyin" dedi.

Şahinbey Belediyesi, sporun bir yaşam tarzı haline gelmesi adına yürüttüğü sosyal projelerle gençleri hem bedensel hem zihinsel olarak desteklemeye devam ediyor. - GAZİANTEP