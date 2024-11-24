Şahinbey Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Kutlaması - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Kutlaması

Şahinbey Belediyesi\'nden Öğretmenler Günü Kutlaması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya geldi. Etkinlikte öğretmenler çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirdi.

24.11.2024 15:07  Güncelleme: 15:09
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde öğretmenlerle bir araya geldi.

Eğitime önemli katkılar sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılıç'ın da katılımlarıyla Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde bir araya gelerek sohbet etti. Şahinbey Belediyesi, ayrıca her yıl olduğu gibi bu yılda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle spor etkinlikleri düzenledi. Ayak voleybolu, masa tenisi, ok atma, ata binme ve tırmanma gibi etkinliklerle bir araya gelen öğretmenler spor yapma fırsatı yakaladılar.

Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür ettiler

Turnuvalara katılan öğretmenler etkinliklerden oldukça memnun kaldıklarını belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun eğitime vermiş olduğu desteği yakinen gören ve bilenleriz. Sağ olsun öğretmenler gününde de bizleri yalnız bırakmayıp, ayak voleybolu, masa tenisi, ok atma, ata binme ve tırmanma gibi turnuvaları düzenlediler. Böylece hem eğlenme, hem de arkadaşlarımızla bir araya gelme fırsatı yakaladık. Bizim için güzel geçen bir zamandı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na ve Şahinbey Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Kutlaması - Son Dakika

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