Şahinbey Belediyesi'nden Renkli Hıdırellez Etkinliği: Yağlı Köfte Yarışması - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden Renkli Hıdırellez Etkinliği: Yağlı Köfte Yarışması

Şahinbey Belediyesi\'nden Renkli Hıdırellez Etkinliği: Yağlı Köfte Yarışması

Şahinbey Belediyesi, Hıdırellez etkinlikleri kapsamında 'Yağlı Köfte' yarışması düzenleyerek kadınların yeteneklerini sergilemesine olanak tanıdı. Yarışma sonrası kazananlara çeşitli hediyeler verildi.

06.05.2025 14:27  Güncelleme: 14:30
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Şahinbey Belediyesi Hıdırellez etkinlikleri çerçevesinde "Yağlı Köfte" yarışması düzenledi. Yarışmaya katılan kadınlar köfte yoğurarak hünerlerini sergiledi.

Hıdırellez, Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen "Yağlı Köfte" yarışması ile coşkulu şekilde kutlandı. Kavaklık Parkı'nda düzenlenen yarışmada, önceden eşit şekilde hazırlanan köftelik malzemeler kadın yarışmacıya dağıtıldı. Yarışmacılar, kendilerine tanınan yarım saatlik sürede en iyi yağlı köfteyi yapmak için kıyasıya yarıştılar. Yarışma sonrasında dereceye giren yarışmacılara Şahinbey Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

"Baharımızın müjdecisi Hıdırellez'imiz mübarek olsun"

Hıdırellez'i Gaziantepliye yakışır bir şekilde "Yağlı Köfte" yarışmasıyla kutladıklarını aktaran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bugün 6 Mayıs Hıdırellez, baharın gelişinin müjdecisi. Toprağın yeşerdiği, gönüllerimizin canlandığı, içimize muhabbet aşkının dolduğu bir gün. Bahar gelir, Kavaklıkta oluruz. Sahreye geliriz, köftesiz olmaz. Bizim yağlı köftemiz meşhur. Hanım kardeşlerimizin her birinin o maharetli ellerinden yapılmış olan birbirinden lezzetli köfteler, şuanda arkada olan yarışmacılarımız yarışıyor. Köfteler ise jüri üyelerimiz tarafından değerlendiriliyor. Bence hepsi birinci. Gönlümüzün birincisi. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Bütün yarışmacılarımıza köfte leğeni hediye ediyoruz. Birinci olana elektrikli süpürge, ikinciye çaycı, üçüncüye ise kahve makinası hediye ediyoruz. En kötü günümüz böyle olsun. Hep böyle neşeyle, muhabbetle, sevgiyle, birlik ve beraberlik ile nice baharlara, nice günlere hep birlikte kavuşalım. Baharımızın müjdecisi Hıdırellez'imiz mübarek olsun. Biz bu günü böyle güzel bir şekilde Gaziantep'e Gaziantepliye yakışır bir şekilde 'Yağlı Köfte' yarışmasıyla kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden Renkli Hıdırellez Etkinliği: Yağlı Köfte Yarışması - Son Dakika

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