Şahinbey Belediyesi 175 öğrenciyi daha umreye gönderdi

Şahinbey Belediyesi'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği "Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" kapsamında düzenlenen sınavda dereceye giren öğrenciler, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Şahinbey Belediyesi'nin 2017 yılında başlattığı proje kapsamında bugüne kadar bin 286 öğrenci umre heyecanı yaşadı. Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü ile imzalanan ortak protokolle "Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" düzenlendi. Yarışmada dereceye giren 175 öğrenci umreye gitmeyi hak kazandı.

Lise 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencileri, Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan kitap üzerinden sınava tabi tutuldu. Düzenlenen sınav sonrasında dereceye giren ve umreye gitmeye hak kazanan öğrenciler için Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Öncelikle Rabbim yaptığınız ve yapacağınız tüm ibadetleri kabul eylesin. Geleneksel hale getirdiğimiz, bu yıl 8'incisini düzenlediğimiz yarışma kapsamında 175 öğrencimiz umre ibadeti için kutsal topraklara gidecek. Şahinbey Belediyesi olarak her yıl öğrencilerimiz arasında kitap okuma yarışması düzenliyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatı konu alan kitaplar dağıttık ve gençlerimiz bu kitapları okudular. Yapılan sınav sonucunda her okulumuzdan birinci, ikinci ve üçüncüleri bugün umreye yolcu ediyoruz. Rabbim şimdiden ibadetlerini kabul ve mübarek etsin. Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize, ülkemize, İslam alemine dualarınızı bekliyoruz. Yaptığınız, yapacağınız umreler, tavaflar, ibadetleri Rabbim kabul eylesin. Gitmeyenlere de Rabbim nasip eylesin. Çünkü kutsal topraklara gitmek isteyen çok insan var ama Rabbim herkese nasip etmiyor. Eğer sizlere bu genç yaşta nasip olmuşsa, böyle bir davet gelmişse ne mutlu size ve bunun kıymetini bilmek lazım" dedi.

Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ise, "Rabbim ibadetlerinizi kabul etsin. Ben gençleri tebrik ediyorum. Sizler Kabe'ye gidiyorsunuz. Kabe, yeryüzünün kalbidir. Yeryüzünün kalbine gidiyorsunuz. Kalbin fonksiyonu nedir? Vücuttaki kirli kanı alıp temizler. Vücudu temizler. İnsanın manen temizlendiği yere gidiyorsunuz. Bilgilerinizi tazelemeye, maneviyatınızı güçlendirmeye ve gerçek manada kimliğinizi bulmaya gidiyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Sizleri tebrik ediyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan duanın ardından öğrenciler dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Umre ibadeti için kutsal topraklara dualarla uğurlanan öğrenciler, okuma alışkanlığının yanı sıra manevi değerleri teşvik eden bu anlamlı organizasyon için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Programa, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftü Vekili Şakir Aktaş, Şahinbey Müftüsü Mehmet Arslaner, Şahinbey Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş, İl Müftü yardımcıları, öğrenciler, aileleri ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP