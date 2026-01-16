Şahinbey Belediyesi 175 öğrenciyi daha umreye gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şahinbey Belediyesi 175 öğrenciyi daha umreye gönderdi

Şahinbey Belediyesi 175 öğrenciyi daha umreye gönderdi
16.01.2026 16:57  Güncelleme: 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği 8. Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması'nda dereceye giren 175 öğrenci, dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Törene katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını teşvik eden bu organizasyonun önemine vurgu yaptı.

Şahinbey Belediyesi'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği "Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" kapsamında düzenlenen sınavda dereceye giren öğrenciler, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Şahinbey Belediyesi'nin 2017 yılında başlattığı proje kapsamında bugüne kadar bin 286 öğrenci umre heyecanı yaşadı. Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü ile imzalanan ortak protokolle "Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" düzenlendi. Yarışmada dereceye giren 175 öğrenci umreye gitmeyi hak kazandı.

Lise 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencileri, Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan kitap üzerinden sınava tabi tutuldu. Düzenlenen sınav sonrasında dereceye giren ve umreye gitmeye hak kazanan öğrenciler için Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Öncelikle Rabbim yaptığınız ve yapacağınız tüm ibadetleri kabul eylesin. Geleneksel hale getirdiğimiz, bu yıl 8'incisini düzenlediğimiz yarışma kapsamında 175 öğrencimiz umre ibadeti için kutsal topraklara gidecek. Şahinbey Belediyesi olarak her yıl öğrencilerimiz arasında kitap okuma yarışması düzenliyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatı konu alan kitaplar dağıttık ve gençlerimiz bu kitapları okudular. Yapılan sınav sonucunda her okulumuzdan birinci, ikinci ve üçüncüleri bugün umreye yolcu ediyoruz. Rabbim şimdiden ibadetlerini kabul ve mübarek etsin. Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize, ülkemize, İslam alemine dualarınızı bekliyoruz. Yaptığınız, yapacağınız umreler, tavaflar, ibadetleri Rabbim kabul eylesin. Gitmeyenlere de Rabbim nasip eylesin. Çünkü kutsal topraklara gitmek isteyen çok insan var ama Rabbim herkese nasip etmiyor. Eğer sizlere bu genç yaşta nasip olmuşsa, böyle bir davet gelmişse ne mutlu size ve bunun kıymetini bilmek lazım" dedi.

Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ise, "Rabbim ibadetlerinizi kabul etsin. Ben gençleri tebrik ediyorum. Sizler Kabe'ye gidiyorsunuz. Kabe, yeryüzünün kalbidir. Yeryüzünün kalbine gidiyorsunuz. Kalbin fonksiyonu nedir? Vücuttaki kirli kanı alıp temizler. Vücudu temizler. İnsanın manen temizlendiği yere gidiyorsunuz. Bilgilerinizi tazelemeye, maneviyatınızı güçlendirmeye ve gerçek manada kimliğinizi bulmaya gidiyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Sizleri tebrik ediyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan duanın ardından öğrenciler dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Umre ibadeti için kutsal topraklara dualarla uğurlanan öğrenciler, okuma alışkanlığının yanı sıra manevi değerleri teşvik eden bu anlamlı organizasyon için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Programa, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftü Vekili Şakir Aktaş, Şahinbey Müftüsü Mehmet Arslaner, Şahinbey Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş, İl Müftü yardımcıları, öğrenciler, aileleri ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey, Etkinlik, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi 175 öğrenciyi daha umreye gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Beşiktaş’ta Abraham için tarihi takas teklifi Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 17:56:33. #7.11#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi 175 öğrenciyi daha umreye gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.