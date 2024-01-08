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Şahinbey Belediyesi'ne bağlı gençlik merkezinde resim kursuna katılan 57 yaşındaki Doğan Sağlam ilk sergisini açtı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'ne bağlı gençlik merkezinde resim kursuna katılan 57 yaşındaki Doğan Sağlam ilk sergisini açtı

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Kurbanbaba Gençlik Merkezi'nde resim kursuna gelen Doğan Sağlam, aldığı eğitim sonrasında 57 yaşında ilk resim sergisini açtı. Sağlam, yaşadığı kalp krizi sonrasında doktorunun tavsiyesi üzerine resim yapmaya başlamış ve Kurbanbaba Gençlik Merkezi'nde aldığı eğitimle kendi sergisini düzenlemiş. Sağlam, gençlik merkezinin yaşamını değiştirdiğini ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Şahinbey Belediyesi\'ne bağlı gençlik merkezinde resim kursuna katılan 57 yaşındaki Doğan Sağlam ilk sergisini açtı
08.01.2024 - 13:51,
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Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Kurbanbaba Gençlik Merkezi'nde resim kursuna gelen Doğan Sağlam aldığı eğitim sonrasında 57 yaşında ilk resim sergisini açtı.

Şahinbey Belediyesi Gençlik Merkezleri ve sosyal tesisleri her kesimden ve her yaştan vatandaşın evinden sonra ikinci adresi olmaya ve ertelenen hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 1967 doğumlu Doğan Sağlam'ın 2017 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası doktorların herhangi bir aktivite ile uğraşması yönündeki tavsiyesi sonrasında resim yapmaya ilgi duydu. Kurbanbaba Gençlik Merkezi'ne gelen 57 yaşındaki Doğan Sağlam burada aldığı eğitim sonrasında ilk resim sergisini yine Kurbanbaba Gençlik Merkezi'nde açtı. Doğan yaptığı kara kalem çalışmalarla siyasilerin fotoğraflarını çizdi.

"Yaşamım değişti"

Kurbanbaba Gençlik Merkezi'nin kendisinin yaşamanı değiştirdiğini ifade eden "Buraya gelmeden önce 2017 yılın kalp krizi geçirdim. Yaşadığım rahatsızlık sonrasında 2 kez anjiyo oldum ve doktorum bana stresten uzak durmamı ve bir aktivite ile uğraşmam gerektiğini söyledi. Bende resim çizmeye karşı bir merakım vardı ve Kurbanbaba Gençlik Merkezi'nde resim kursuna geldim. Burada aldığım eğitim sonrası kendi resim sergimi açtım. Aldığım kurs beni stresten uzak tutum yaşamımı değiştirdi. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bizlere böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'ne bağlı gençlik merkezinde resim kursuna katılan 57 yaşındaki Doğan Sağlam ilk sergisini açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi'ne bağlı gençlik merkezinde resim kursuna katılan 57 yaşındaki Doğan Sağlam ilk sergisini açtı - Son Dakika
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