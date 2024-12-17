Şahinbey Belediyesi\'nin Çorba İkramı 20 Milyon Kişiye Ulaştı

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Şahinbey Belediyesi, 2012 yılında başlattığı çorba ikramıyla vatandaşların içini ısıtmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen bu proje kapsamında bugüne kadar tam 20 milyon 133 bin 371 kişiye sıcak çorba ikramı yapıldı.

Şahinbey Belediyesi ekipleri, ilçenin 23 ayrı noktasında sabahın erken saatlerinde günlük 16 bin kişiye sıcak çorba ikramında bulunuyor. Uygulama, güne sıcak bir başlangıç yapmak isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

"İkramımız devam edecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sabah erken saatte güne başlayan vatandaşların çorba ikramından memnun olduklarını ifade ederek, "Bu proje, sadece bir sıcak çorba ikramı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlenmesine vesile oluyor. Özellikle soğuk kış günlerinde vatandaşlarımızın güne sıcak bir başlangıç yapmasına katkı sağlamak bizim için mutluluk verici. Çorba dağıtımlarımız kesintisiz bir şekilde devam edecek" dedi.

Farklı kesimlerden yoğun ilgi

Çorba ikramı, özellikle sabahın erken saatlerinde işe ya da okula giden vatandaşların güne enerjik bir şekilde başlamasına yardımcı oluyor. Üniversite öğrencilerinden sabah vardiyasına giden işçilere, hastaneye giden vatandaşlardan yolculuğa çıkanlara kadar herkes, bu sıcak ikramdan yararlanabiliyor.

Toplumsal dayanışmayı artıran çorba ikramı projesi, 20 milyonun üzerindeki rakamıyla sadece bir belediye hizmeti değil, aynı zamanda Gaziantep halkının bir araya geldiği, dayanışma örneği sergilediği bir gelenek haline geldi.

Vatandaşlar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun çalışmalarından memnun olduklarını ifade ettiler. - GAZİANTEP