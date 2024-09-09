Şahinbey Belediyesi öğrencilere 140 bin adet hediye seti dağıttı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi öğrencilere 140 bin adet hediye seti dağıttı

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Şahinbey Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde ders başı yapan öğrencilere 140 bin adet hediye seti dağıttı.

09.09.2024 16:01  Güncelleme: 16:18
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Şahinbey Belediyesi öğrencilere 140 bin adet hediye seti dağıttı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde ders başı yapan öğrencilere 140 bin adet hediye seti dağıttı.

Şahinbey Belediyesi tarafından anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinin eğitimine destek amacıyla Gaziantep Valiliği koordinesinde Şahinbey Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi arasında eğitime destek projesi imzalandı. İmza töreninin ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Emine Fevzi Uslu İlkokulu'nda anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine boyama setleri ve eğitim setleri dağıttı.

"Şahinbey Belediyemiz yıl içerisinde birçok konuda eğitime desteklerini devam ettiriyor"

Projenin öğrenciler yüzünü güldüreceğini söyleyen Vali Çeber, "Öğrencilerimizin aynı fırsatla eğitim öğretime devam edebilmeleri için eksikliklerini gideriyor. Tabi bu protokol bunlardan bir tanesi. Şahinbey Belediyemiz yıl içerisinde birçok konuda eğitime desteklerini devam ettiriyor. Belediyemize ne söylesek yok demiyor. Biz söylemeden birçok şeyi yapmış oluyor. Bu yardım çok anlamlı bir yardım" dedi.

"140 bin adet boya seti hediye ediyoruz"

Proje ile ilgili konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, "Bugün eğitim-öğretim yılının ilk günü. Eğitim başarısının artması için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Tüm öğrencilerimize her türlü desteği veriyoruz. Bugün de yapacağımız protokolle her yıl geleneksel hale getirdiğimiz anasınıfı ve ilkokul öğrencilerimize 140 bin adet boya seti hediye ediyoruz. Bu fırsat eşitliği sağlıyor. Devletimiz kitapları, biz de bu tarz ürünleri hediye ediyoruz. Setlerimiz 4,5 ve 6 yaş olmak üzere gruplara ayrılıyor. Bugüne kadar dağıttığımız setlerimiz ifade edecek olursak, 119 bin adet setlerimizden dağıttık. Yine boyama setleri olarak dağıttığımız setlerimiz 745 bine ulaştı. Bugün dağıtacağımız setlerin fiyatı 120 milyon TL'dir. Tüm çocuklara hayırlı olsun" diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi öğrencilere 140 bin adet hediye seti dağıttı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi öğrencilere 140 bin adet hediye seti dağıttı - Son Dakika

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