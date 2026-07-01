Şahinbey Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısının 1'nci oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi temmuz ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 14 maddenin 9'u İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 2'si Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde Tarife Komisyonuna havale edilirken 2 madde ise teklif karar olarak meclise sunuldu. 1 madde ise gündem dışı olarak oy birliği ile gündeme alınıp Teklif karar olarak meclise sunuldu.

Şahinbey Belediye Meclisi temmuz ayı 2. oturum toplantısını 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP