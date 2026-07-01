Şahinbey Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şahinbey Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
01.07.2026 16:27  Güncelleme: 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu, Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. 14 maddenin görüşüldüğü toplantıda, maddeler ilgili komisyonlara havale edilirken, ikinci oturum 6 Temmuz'da yapılacak.

Şahinbey Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısının 1'nci oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi temmuz ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 14 maddenin 9'u İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 2'si Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde Tarife Komisyonuna havale edilirken 2 madde ise teklif karar olarak meclise sunuldu. 1 madde ise gündem dışı olarak oy birliği ile gündeme alınıp Teklif karar olarak meclise sunuldu.

Şahinbey Belediye Meclisi temmuz ayı 2. oturum toplantısını 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Yerel Yönetim, Şahinbey, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı
Şanlıurfa’da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

16:16
Mersin’de Kadın Şiddeti Olayı
Mersin'de Kadın Şiddeti Olayı
15:46
Bir devrin sonu Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:50
Cemil Tugay’dan AK Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
14:09
Destici’den komedyen Deniz Göktaş’a sert tepki: O dili koparırız
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 16:41:55. #7.13#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.