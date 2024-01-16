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Şahinbey Belediyesi Tünel Projesi Son Aşamaya Geldi - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Tünel Projesi Son Aşamaya Geldi

Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'e kazandırılan tünel projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken sona yaklaşıldı. Şehrin trafiğini rahatlatmak adına yapılan projelerden olan tünel projesi, Başkan Mehmet Tahmazoğlu tarafından yakından takip ediliyor. Başkan Tahmazoğlu, yapılan çalışmalarla şehrin trafik yükünü hafiflettiklerini belirtti. Ayrıca, Yeşilvadi Bulvarı ve Yeşilvadi Köprülü Kavşağı gibi önemli projelerin tamamlandığı da açıklandı. Tünel projesinin ise 2 ay içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Şahinbey Belediyesi Tünel Projesi Son Aşamaya Geldi
16.01.2024 - 17:04,
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Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'e kazandırılan en önemli projelerden olan tünel projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Şehrin trafiğini rahatlatmak adına yapılan devasa projelerden olan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl tünellerinde çalışmalar da sona yaklaşılırken, Başkan Mehmet Tahmazoğlu yapılan çalışmaları adım adım yakından takip ediyor. Başkan Tahmazoğlu, şehrin trafiğini rahatlatmak adına yapamazsınız dedikleri ne varsa yaptıklarını ifade etti.

"Trafik yükünü hafiflettik"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılamaz denilenleri yaptığını ifade ederek, "Gaziantep'te her gün trafiğe çıkan araç sayısı artıyor. Görev alanımıza girmemesine rağmen trafiği rahatlatmak adına yol çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özdemirbey Caddesini iki şeritten 6 şeride çıkaralım dedik. Yapamazsın dediler yaparsan heykelini dikeriz dediler. Çok kısa sürede Özdemirbey Caddesi'ni Sanat Okulundan Düztepe'ye kadarki kısmını kısa bir sürede 2 şeritten 6 şeritte çıkardık. Bununla da yetinmedik Düztepe-Dutluk arasını da iki şeritten 6 şeritte çıkararak şehrin trafik yükünü hafiflettik" dedi.

"Yeşilvadi bulvarını hizmete açtık"

Sadece Özdemirbey Caddesini değil daha sonra şehre YeşilVadi Bulvarını kazandırdıklarını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Şehrimizi doğudan-batıya bağlayan 12 şeritli YeşilVadi Bulvarını şehrimize kazandırdık. Ayrıca şehir merkezinde bulunan 40 yıldır çıkmayı bekleyen tamircilere Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'ni yaparak esnafımızı oraya taşıdık. Boğaziçi Bulvarı 1. Etabını Hoşgör Meydanı'ndan Özdemirbey Caddesi'ne kadar açarak trafiğe nefes aldırdık. Bununla da yetinmeyerek Boğaziçi Bulvarı 2'nci etabını da açıp Özdemirbey Caddesi'ni Şehreküstü Kavşağı'na bağlayarak İnönü Caddesi üzerindeki trafik yükünü kaldırdık" şeklinde konuştu.

"Yeşilvadi Köprülü Kavşağı 5 ayda tamamladık"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu 5 ay gibi kısa bir sürede YeşilVadi Üç Katlı Köprülü Kavşağı yaptıklarını belirterek, "Şehrin trafik yükünü hafifletmek adına çok önemli bir projeye daha imza atarak YşilVadi Üç Katlı Köprülü Kavşağı yaptık. Burayı yapamazsın dediler. Ama biz 5 ay gibi kısa bir sürede yaparak vatandaşın hizmetine sunduk" dedi.

"Tüneller 2 ay içinde bitecek"

Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünellerinin yakın zamanda hizmete gireceği müjdesini veren Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Gaziantep'te bir ilk gerçekleşiyor. Yaptığımız Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri ile Şehreküstü Kavşağı'nı YeşilVadi Bulvarı'na bağlayacağız. İki tünelin Nisan ayında temelini attık. Şu anda betonlama çalışmamız aydınlatma çalışmalarımız hızla devam ediyor, iki ay içerisinde tünellerimizin tüm işlemlerini bitirerek vatandaşların hizmetine açacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Tünel Projesi Son Aşamaya Geldi - Son Dakika


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