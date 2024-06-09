Şahinbey Belediyesi YKS Sınavına Destek Verdi - Son Dakika
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Yerel

Şahinbey Belediyesi YKS Sınavına Destek Verdi

Şahinbey Belediyesi, hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavları'nda öğrencilere ulaşım desteği sağladı ve su ikramında bulundu. Ayrıca zabıta ekipleri de gürültü yapılmasını engelledi.

09.06.2024 13:41
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Şahinbey Belediyesi hafta sonu yapılan (2024-YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavları'nda onların yanlarında olup, sınava geç kalan öğrencilere ulaşım desteği sağlarken, sınava giren öğrencilere ve ailelerine su ikramında bulundu.

Hafta sonu Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrencilerin heyecanını paylaşan Şahinbey Belediyesi, okul önlerinde öğrencilere ve ailelere su ikramında bulunurken, sınava gecikme korkusu yaşayan öğrencilere destek olarak araçlarla sınav yerlerine ulaşımını sağladı. Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri de okul çevrelerinde görev yaparak gürültü yapılmasını engelledi.

"Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz"

Sınava girmek için okullarına gelen öğrenciler ve sınava gecikme kaygısı yaşayan öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu biz öğrencilere her zaman destek oluyor. Sınav öncesinde su dağıtarak ince bir davranışta bulundu. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ancak, bizim hayatımız için önemli olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na yetişmemizi sağlayarak bize en büyük hizmeti sundu. Allah kendisinden razı olsun. Bir yıllık emeğimizin boşa gitmesini engelledi. Çok teşekkür ederiz" dediler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi YKS Sınavına Destek Verdi - Son Dakika

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