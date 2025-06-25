Şahinbey Belediyesi, YKS\'ye Giren Öğrencilere Destek Oldu

Şahinbey Belediyesi hafta sonu Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı öğrencileri yalnız bırakmadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sınavı için Şahinbey Belediyesi çalışanları sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe genelindeki okulların önlerinde hazır bulundu. Kurulan stantlarda öğrencilere ve velilere su dağıtımında bulunan ekipler, onların heyecanlarına ortak oldu.

"Eğitime verdiğimiz destek artarak sürecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, YKS'ye giren tüm öğrenciler için başarı temennisinde bulunarak, "Gençlerimiz hayatlarının dönüm noktalarından birinde. Onların heyecanına ortak olmak, morallerini yükseltmek adına ekip arkadaşlarımızla birlikte ilçemizdeki okul önlerinde hazır bulunduk. Bizler Şahinbey Belediyesi olarak, sadece sınav günlerinde değil yıl boyunca öğrencilerimizin ve gençlerimizin yanındayız. Geleceğimizi inşa edecek bu evlatlarımızın başarısı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Şahinbey zabıta ekipleri öğrenciler için sahadaydı

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) öğrencilere destek olmak için sahadaydı. Sessizliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, geç kalan öğrenciler ekip araçlarıyla sınav alanına kadar ulaştırıldı. Sınavın sağlıklı bir ortamda geçmesi için okul çevrelerinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, sınav süresince sessizlik uyarısında bulundu. Gürültüye neden olan faaliyetler ekiplerin müdahalesiyle durduruldu. Öğrencilerin dikkatini dağıtacak tüm olumsuzluklara karşı önlem alındı.

"Velilerden ve öğrencilerden teşekkür"

Okul önlerinde su ikramı yapılan veliler ve öğrenciler, sabah saatlerinde yapılan bu sürpriz karşısında memnuniyetlerini dile getirerek, "Sabahın erken saatinde burada görev yapan belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız sınav stresindeyken bu küçük ama anlamlı dokunuş bizler için çok kıymetli" diyerek düşüncelerini paylaştı. - GAZİANTEP