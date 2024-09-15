Şahinbey'de Engel Atlama Teşvik Müsabakaları Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Şahinbey'de Engel Atlama Teşvik Müsabakaları Coşkuyla Gerçekleşti

Şahinbey\'de Engel Atlama Teşvik Müsabakaları Coşkuyla Gerçekleşti

Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Engel Atlama Teşvik Müsabakaları tamamlandı. Yarışmada birinci olan Muhammet Emin Doğan ödülünü Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan aldı.

15.09.2024 10:56  Güncelleme: 10:58
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Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu'nun işbirliği ile düzenlenen Engel Atlama Teşvik Müsabakaları büyük bir heyecanla tamamlandı. 10 sporcunun katıldığı yarışmada Muhammet Emin Doğan 61.81 saniyeyle birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, birinci olan Doğan'a ödülünü Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu verdi. Başkan Tahmazoğlu, genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, binicilik sporunun gelişmesi için belediye olarak desteklerinin devam edeceğini belirtti.

"Burada herhangi bir yaş, cinsiyet ayrımı yok"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyemiz ve Türkiye Binicilik Federasyonu'nun işbirliği Geleneksel Sporlar Merkezimizi ilk defa engel atlama yarışması düzenledik. Türkiye'nin değişik illerinden yarışmacılar katıldı. 140 at burada yarıştı. Bugün 70 yarında 70 at yarışacak. Burada herhangi bir yaş, cinsiyet ayrımı yok. Her yaştan her birey katılabilir. Gaziantep'te bunun ilk olması çok önemli. Bizim sahamız her türlü spora müsait bir sahadır. Bu tarz yarışmaları düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

"Atıma ve ekibime çok teşekkür ediyorum"

Yarışmada birinci olan Muhammet Emin Doğan, "Yaklaşık 10 yıldır binicilik sporuyla uğraşıyorum. Biz çok mutluyuz. Kızım çok iyiydi. Her şeyden önce atıma teşekkür ediyorum. O olmasaydı ben başaramazdım bunu. Sadece ikimizin değil ekibin başarısı. Atıma ve ekibime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey'de Engel Atlama Teşvik Müsabakaları Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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