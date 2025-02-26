Şahinbey\'de Geniş Kapsamlı Zabıta Denetimi

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekipleriyle birlikte ilçede geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında işletme sahipleri ve çalışanlarla sohbet eden Başkan Tahmazoğlu, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Kurallara uymayan işletmelere gerekli işlemler yapıldı.

İşletmeler tek tek kontrol edildi

Denetimler sırasında iş yerlerinde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj kurallarına uygunluk, fiyat etiketleri, saklama şartları ve genel temizlik durumu detaylı olarak gözden geçirildi. Özellikle ekmek fırınlarında ekmeklerin gramajlarının eksik olup olmadığı, kasaplarda etlerin tazeliği ve saklama şartları, marketlerde ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçip geçmediği titizlikle kontrol edildi.

Başkan Tahmazoğlu, denetimler sırasında esnafla da sohbet ederek, hijyen ve kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu. İşletme sahiplerine gerekli bilgilendirmeleri yapan Başkan Tahmazoğlu, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Kurallara uymayan işletmelere uyarı ve yaptırım

Denetimlerde bazı işletmelerin hijyen kurallarına uymadığı, ürünlerin saklama şartlarının eksiklikler olduğu ve fiyat etiketi konusunda hatalar bulunduğu tespit edildi. Belediye zabıta ekipleri tarafından gerekli uyarılar yapılarak eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı. Kurallara uymamakta ısrar eden işletmelere ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerin aralıksız süreceğini ifade ederek, "Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu yüzden işletmelerin hijyen ve gıda güvenliği kurallarına tam olarak uymasını istiyoruz. Kurallara riayet eden esnafımıza teşekkür ederiz. Ancak vatandaşımızın sağlığını tehlikeye atan hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğiz."

Vatandaşlardan denetimlere tam destek

Denetimlerden memnuniyet duyan vatandaşlar, Başkan Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür etti. Özellikle marketlerdeki fiyat kontrolleri ve gıda güvenliği konusundaki hassasiyetin kendilerini rahatlattığını belirten vatandaşlar, bu tür denetimlerin sık sık yapılmasını talep etti. - GAZİANTEP