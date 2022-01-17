Şahinbey'de kar yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Soğuk hava ve muhtemel kar yağış ihtimaline karşı Şahinbey Belediyesi, kar ve buzlanmaya karşı tüm tedbirlerini aldı.

Şahinbey Belediyesi, etkili olabilecek kar yağışı ve buzlanmalara karşı kış hazırlıklarını tamamladı. Çalışmaların 137 kişilik ekip ve 69 araçla 24 saat esasına göre gerçekleştirileceğini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gerekli planlamaları yaptıklarını kaydetti.

"Hazır halde bekliyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların herhangi bir olumsuzluğa maruz kalmaması için 13 bıçaklı kar küreme, 30 damperli kamyon, 1 solisyon, 6 greyder, 7 loder, 3 beko loder, 1 mini beko loder, 8 kontrol aracı, 137 personel ve stokta bulunan 600 ton tuz ile tüm ana arterlerde kar ve buzlanmaya karşı anında müdahale edebileceklerini ifade etti.

Tuzlama, yol açma ve temizleme araçları ile anında müdahale edebilecek kapasiteye sahip olduklarını kaydeden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, şehir içi trafiğin sorunsuz bir şekilde akışını sürdürmek için tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız raporları titizlikle takip ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz gerçekleşecek kar yağışına karşı hazırlıklı olarak bekliyor" dedi.

"Karla mücadele ekibi 24 saat esasına göre görev yapacak"

Meydana gelebilecek muhtemel yoğun kar yağışı ve buzlanmalara karşı Şahinbey Belediyesi karla mücadele ekiplerinin 24 saat esasına göre çalışacağını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Ekiplerimiz bu süreçte hazır halde ve tam donanımlı olarak bekletilecek. Caddelerde ve rampalarda meydana gelebilecek buzlanma olaylarına karşı ekiplerimiz sık aralıklarla gerekli kontrolleri yapacaklar ve tüm caddelerde trafik akışının sağlanması için çalışılacaklar" diye konuştu. - GAZİANTEP