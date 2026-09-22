Şahinbey'de son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 3 market 3 gün kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şahinbey'de son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 3 market 3 gün kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şahinbey\'de son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 3 market 3 gün kapatıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen OLİ Center zincir market ile 2 yerel market 3 gün süreyle kapatıldı. Mehmet Tahmazoğlu, vatandaş sağlığını tehlikeye atan uygulamalara müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen OLİ Center zincir marketinin de içinde bulunduğu 3 market 3 gün süreyle kapatıldı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi amacıyla marketlerdeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gerçekleştirilen son denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen OLİ Center zincir market ve 2 yerel market hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde mevzuata aykırı şekilde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu belirlenen 3 market, Şahinbey Belediyesi tarafından 3 gün süreyle kapatıldı. Zabıta ekipleri işletmelerde ürünlerin son kullanma tarihleri başta olmak üzere vatandaş sağlığını doğrudan ilgilendiren birçok konuda kontrol gerçekleştirdi.

"Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye attırmayacağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimiz, yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 1 zincir market olmak üzere 3 marketi kapattı. Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atan hiçbir uygulamaya müsaade etmeyeceğiz. Kurallara uymayan işletmelere yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerŞahinbeyZabıtaGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar!
AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar
Eskişehir’de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi Eşine kesilen ceza 350 bin lira Eskişehir'de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi! Eşine kesilen ceza 350 bin lira
Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a destek Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek
Aksaray’da düğün magandalığı cezaevinde bitti Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı Aksaray'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı
16:27
Okan Buruk’tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum
Okan Buruk'tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
15:53
20 bin kez simüle edildi A Milli Takım’ın kaderi belli oldu
20 bin kez simüle edildi! A Milli Takım'ın kaderi belli oldu
15:43
Kurtlar Vadisi’nin ’Ömer Baba’sı adliyede
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede
14:59
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
14:33
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 16:45:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Şahinbey'de son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 3 market 3 gün kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement