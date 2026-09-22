Şahinbey\'de son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 3 market 3 gün kapatıldı

Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen OLİ Center zincir marketinin de içinde bulunduğu 3 market 3 gün süreyle kapatıldı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi amacıyla marketlerdeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gerçekleştirilen son denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen OLİ Center zincir market ve 2 yerel market hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde mevzuata aykırı şekilde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu belirlenen 3 market, Şahinbey Belediyesi tarafından 3 gün süreyle kapatıldı. Zabıta ekipleri işletmelerde ürünlerin son kullanma tarihleri başta olmak üzere vatandaş sağlığını doğrudan ilgilendiren birçok konuda kontrol gerçekleştirdi.

"Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye attırmayacağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimiz, yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 1 zincir market olmak üzere 3 marketi kapattı. Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atan hiçbir uygulamaya müsaade etmeyeceğiz. Kurallara uymayan işletmelere yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek" dedi.