Tahmazoğlu: "Halkımızın sağlığını riske atanlara taviz vermeyeceğiz" - Son Dakika
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Tahmazoğlu: "Halkımızın sağlığını riske atanlara taviz vermeyeceğiz"

Tahmazoğlu: "Halkımızın sağlığını riske atanlara taviz vermeyeceğiz"
30.06.2026 16:29  Güncelleme: 16:31
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Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir marketi faaliyetten men ederek kapattı. Başkan Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden işletmelere göz yumulmayacağını açıkladı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir market faaliyetinden men edilerek kapatıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden hiçbir işletmeye göz yummayacaklarını belirterek denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market, bakkal ve gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışta bulundurduğu belirlenen bir market hakkında yasal işlem uygulanırken, iş yeri de kapatıldı.

"Halkımızın sağlığı için sahadayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığının her türlü ticari kaygının üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Halkımızın sağlığı için sahadayız. Zabıta ekiplerimiz yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir marketi kapattı. Kurallara uyan, işini dürüstçe yapan esnafımızın her zaman yanındayız. Ancak vatandaşlarımızın sağlığını riske atan, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunan işletmelere karşı hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Şahinbey, Belediye, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu: 'Halkımızın sağlığını riske atanlara taviz vermeyeceğiz' - Son Dakika

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