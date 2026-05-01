Şahinbey'den masa tenisinde tarihi zafer

01.05.2026 12:22  Güncelleme: 12:23
Gaziantep'in spor alanındaki yükselen değeri Şahinbey Belediye Spor Kulübü, 2025-2026 sezonunda masa tenisinde elde ettiği tarihi başarıyla lige damga vurdu. Erkekler 1. Lig'de mücadele eden ekip, sezonu namağlup tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı ve Süper Lig'e yükselme hakkı kazandı.

Sezon boyunca ortaya koyduğu üstün performansla dikkat çeken Şahinbey Belediye Spor Kulübü masa tenisi takımı, rakiplerine karşı sergilediği istikrarlı oyun anlayışıyla fark oluşturdu. Teknik kapasite, takım disiplini ve mücadele gücünün birleşimi, kulübü zirveye taşıyan en önemli faktörler arasında yer aldı. Namağlup şampiyonluk, yalnızca sportif bir başarı değil, aynı zamanda kulüp yönetiminin uzun vadeli planlamasının da doğru bir şekilde ilerlediğinin somut bir göstergesi oldu.

Kadın takımı gelecek için umut verdi

Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden Şahinbey Belediye Spor Kulübü ise sezonu 6. sırada tamamladı. Ligde kalmayı başaran ekip, özellikle genç ve gelişime açık kadrosuyla dikkat çekti. Sezon boyunca ortaya koyduğu performans, önümüzdeki yıllar için umut verirken, kadın takımının da üst sıraları hedefleyen bir yapıya doğru ilerlediğini gösterdi.

Altyapının gücü sahaya yansıdı

Kulübün elde ettiği başarıda altyapıdan yetişen sporcuların katkısı büyük oldu. Şahinbey Belediye Spor Kulübü'nün kendi bünyesinden yetiştirdiği Halil İbrahim Zer, Taha Mert Kılınçoğlu, Ercan Eren Zer, Nisa Nur Bozkurt ve İlayda Bozkurt, hem A takıma sağladıkları katkı hem de kulübün sürdürülebilir spor modeli açısından önemli bir rol üstlendi. Altyapıya verilen önem, kulübün gelecekte de başarılarını devam ettireceğinin en önemli işaretlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Hedef süper lig'de kalıcı başarı

Elde edilen bu tarihi başarıyla birlikte Şahinbey Belediye Spor Kulübü, yalnızca bugünün değil, geleceğin de güçlü masa tenisi kulüpleri arasında yer alacağını gösterdi. Erkek takımının Süper Lig'de mücadele edecek olması, kulüp için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Kadın takımının gelişimini sürdürmesiyle birlikte, Şahinbey'in masa tenisinde daha büyük başarılara imza atması bekleniyor.

Sporcular ve teknik ekip kulübün başarısında büyük pay sahibi olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başta olmak üzere, Kulüp Başkanı Cuma Güzel ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Advertisement
